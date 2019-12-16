“شاهد” صور ايفانكا ترامب بالعباءة القطرية وأخرى داخل قاعدة “العديد” تشعل مواقع التواصل

تفاعل ناشطون بمواقع التواصل على نطاق واسع مع مجموعة من الصور التقطت لـ إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي، خلال زيارتها لقطر بعضها داخل قاعدة العديد الأمريكية بالدوحة وأخرى في المتحف الوطني القطري.

وزارت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارته، خلال وجودها في قطر، قاعدة العديد الأمريكية الجوية في الدوحة، حيث شكرت الجنود على خدمتهم.

إيفانكا ترامب وسط الجنود داخل القاعدة الأمريكية بقطر.. صور

حرصت إيفانكا، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على زيارة القاعدة العسكرية الأمريكية المتواجدة داخل قطر، لتوجيه الشكر للعسكريين المتواجدين داخل القاعدة. pic.twitter.com/3sg5ukkAwu — 🎀🌹ورقات 💔حائرة🌹🎀 (@loza2194) December 16, 2019

وقالت إيفانكا: “لقد تشرفت بزيارة قاعدة العديد الجوية، وهي أكبر منشأة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. لقد أتيت لكي أشكر الرجال والنساء الشجعان الذين يحفظون أمريكا آمنة”.

وتمنت إيفانكا التي التقطت العديد من الصور مع المجندين والمجندات، عيد ميلاد سعيد للجميع.

لفتت إيفانكا ترامب الأنظار في قطر على هامش مشاركتها قي منتدى الدوحة 2019.

وظهرت إيفانكا، أمس، مرتدية عباءة عصرية سوداء مزركشة بخيوط ذهبية عند منطقة الأكتاف، خلال أمسية ختامية في المتحف الوطني القطري، ولاقت استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بإطلالة إيفانكا هذه. pic.twitter.com/WAsUdc4c4B — الصقر نيوز (@FalconNews18) December 16, 2019

كما ظهرت إيفانكا أمس، على هامش مشاركتها في منتدى الدوحة 2019، مرتدية عباءة عصرية سوداء مزركشة بخيوط ذهبية عند منطقة الأكتاف، خلال أمسية ختامية في المتحف الوطني القطري، ولاقت استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بإطلالتها .