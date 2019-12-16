شيخة قطرية تُلجم مستشار ابن زايد بعد تطاوله على قطر وجعلته عبرة لمن لا يعتبر: وصلت الرسالة يا بروف؟!

ألجمت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني، مستشار محمد بن زايد، الاكاديمي الاماراتي عبدالخالق عبدالله، الذي هاجم قطر واتهمها بعميق الأزمة الخليجية التي شهدت مؤخراً “لحلحة” ومفاوضات بين الدوحة والرياض.

وقال عبدالخالق عبدالله في تغريدة مثيرة كشفت تناقضه في تغريداته حسب ما رصدت “وطن”، ( كلما تقدمنا خطوة واحدة الى الإمام لطي صفحة الخلاف الخليجي تأتي الشقيقة الشقية قطر عبر وكلائها ومنابرها كقناة الجزيرة لتعيدنا خطوتين الى الخلف. قطر غير جادة لانهاء أزمتها وقطر غير جديرة بانهاء مقاطعتها ).

كلما تقدمنا خطوة واحدة الى الإمام لطي صفحة الخلاف الخليجي تأتي الشقيقة الشقية قطر عبر وكلائها ومنابرها كقناة الجزيرة لتعيدنا خطوتين الى الخلف. قطر غير جادة لانهاء أزمتها وقطر غير جديرة بانهاء مقاطعتها. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) December 15, 2019

ومن جانبه ردت الشيخة مريم آل ثاني على تغريدة مستشار ابن زايد قائلة له :”لطالما دعت #قطر منذ بداية #الأزمة_الخليجية الجلوس على طاولة المفاوضات والحوار “بدون شروط وقيود” ولكن من افتعل هذه الأزمة وهي #الإمارات لطالما وضعت قيود لعرقلة أي مفاوضات!”.

وأضاف :” لذلك عندما حصل تقدم “طفيف” بين الدوحة والرياض حصل دون #أبوظبي التي تعرقل أي تقدم! وصلت الرسالة يا بروف؟ “.

لطالما دعت #قطر منذ بداية #الأزمة_الخليجية الجلوس على طاولة المفاوضات والحوار "بدون شروط وقيود" ولكن من افتعل هذه الأزمة وهي #الإمارات لطالما وضعت قيود لعرقلة أي مفاوضات!

لذلك عندما حصل تقدم "طفيف" بين الدوحة والرياض حصل دون #أبوظبي التي تعرقل أي تقدم!

وصلت الرسالة يا بروف؟ https://t.co/GelJ0Um1zE — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) December 16, 2019

وكان تقرير نشره موقع “بلومبيرغ” الأمريكي أكد أن قطر ليست في محادثات مع الإمارات وأن المفاوضات تجري مع الرياض فقط، وذلك في مقابلة مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وقال “آل ثاني” في تصريحاته للموقع إن بلاده أدارت محادثات مع السعودية وأدت المحادثات لخلق خط من التواصل بين البلدين لحل المأزق القائم منذ حزيران (يونيو) 2017، إلا أنه استبعد محادثات مماثلة مع الإمارات.

وقال إن “حواراتنا الآن هي مع السعودية وأعتقد أننا سنتباحث في الموضوعات الأخرى في مرحلة مقبلة”. ولم يحدد آل ثاني الذي يشغل منصب نائب رئيس الوزراء موعدا للمصالحة مع السعوديين.

وحدث الإنقطاع بالعلاقة في 5 حزيران (يونيو) 2017 عندما قطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر علاقتها الدبلوماسية والإقتصادية مع قطر.