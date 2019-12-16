بعد أن طبل وزمر لـ”ابن سلمان” لكنه تجاوز حدوده.. النظام السعودي يسحب الجنسية من أشهر المطبعين مع إسرائيل

كشف الصحفي الاسرائيلي، شمعون آران، عن أن النظام السعودي سحب الجنسية من الصحفي عبدالحميد الغبين وهو أشهر المطبعين مع إسرائيل والداعي إلى إقامة علاقات حميمية مع تل أبيب.

وقال آران في تغريدة رصدتها “وطن” إن الصحفي #عبدالحميد_الغبين أكد له أن الداخلية السعودية سحبت منه الجنسية.

The Saudi authorities withdrew the nationality from the Saudi journalist Abdul Hameed Al-Ghbain



Al-Ghabin is a supporter of Saudi Crown Prince Muhammad bin Salman

Al-Ghbain confirmed it to me:

"it was issued by the Ministry of Interior & I wasn't officially informed about it". pic.twitter.com/CbHvSqBZtl — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) December 15, 2019

وعند متابعة حساب “الطبال” عبدالحميد الغبين الذي أرتمى في أحضان إسرائيل من خلال لقاءاته التلفزيونية وحواراته إلى جانب تغريداته المثيرة للجدل، نجد تغريدة مثيرة يطبل فيها الغبين إلى الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان قائلاً:” قال الله تعالي “قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ.”

وتابع :” في ظل مولاي خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز حفظه الله وسيدي #محمد_بن_سلمان لن نخشى أحد”.

قال الله تعالي "قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ."



في ظل مولاي خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز حفظه الله وسيدي #محمد_بن_سلمان لن نخشى أحد. pic.twitter.com/nsVPYzQfKs — #عبدالحميد الغبين (@Abdullhameeds) December 15, 2019

وكان الغبين قد كتب دعاءً لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك بعدما وجهت له اتهامات رسمية بقضايا فساد ورشوة وخيانة أمانة.

وغرد السعودي الغبين قائلا : “نتنياهو الله يحفظك ويستر عليك. كنت مخلص وأمين لدولة وشعب إسرائيل. كنت صاحب قرار وشجاع”.

وأضاف : “يحتاج المجتمع الإسرائيلي وقت طويل حتى ينجب شخص مثلك. تستحق أن تكرم مع العظماء فقد جعلت إسرائيل دولة مرحب بها في الإقليم العربي. إن وجودك يعني الكثير أكن لك كل الاحترام والتقدير”.

وفجر الكاتب السعودي المتصهين، عبد الحميد الغبين، موجة غضب واسعة، في حوار أجراه مع صحيفة “تايمز أف إسرائيل”، مؤخراً لتجميل صورة الاحتلال الغاصب أمام الشعب السعودي.

وقال الغبين الذي غالباً ما تستضيفه القنوات الاسرائيلية للحديث عن تطورات المنطقة، وفق ما رصدت “وطن”، ( تغيرت فكرة السعوديين والعرب عن إسرائيل حيث كنا نعتقد أنها دولة تقتل الأطفال وتغتصب أرض ليست لها إلى دولة صديقة وجزء من المنطقة).!

وأضاف الكاتب المتصهين، ( العرب وخاصة السعوديون، مندهشون من التطور العلمي والتكنولوجي والمعرفي الإسرائيلي في جميع المجالات ).