“شاهد” احتفاء إسرائيلي واسع بشاب كويتي ارتد عن الإسلام واعتنق اليهودية.. هذا ما كان يفعله في منزل عائلته سرا

في خبر صادم أثار جدلا واسعا بمواقع التواصل في الكويت، أعلن شاب كويتي تركه للإسلام واعتناقه لليهودية بعد هروبه إلى بريطانيا حسبما زعمت وسائل إعلام عبرية.

واحتفت وسائل إعلام إسرائيلية، بالشاب كويتي يدعى يوسف المهنا تخلى عن الإسلام وقرر اعتناق الديانة اليهودية، مشيرة إلى أنه غادر الكويت للعيش في بريطانيا، وينوي التوجه إلى إسرائيل للعيش فيها.

ناقصين يهود حنا

يوسف المهنا كويتي

يعتنق الديانه اليهوديه:

: pic.twitter.com/BrkEYrFlXt — دكتور: فنيطل بن تتن (@Fne6L) December 16, 2019

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية في تقريرها، إن الشاب يدعى يوسف المهنا وهو في الـ 25 من العمر، وقد قام بتغيير اسمه بعد هروبه مؤخرًا إلى بريطانيا ليصبح (نفتالي).

وزعمت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن الشاب كان يمارس الشعائر اليهودية وتلاوة التوراة بشكل سري داخل منزل عائلته في الكويت.

وأشارت إلى أن “نفتالي” تلقى تعليمه على كراهية إسرائيل، لكنه كان يشعر بأنه يهودي، وأنه كان يحاول التصرف بطريقة طبيعية عند خروجه من المنزل حتى لا يثير الشبهات؛ لأن قليلًا من الأشخاص في الكويت يعرفون عن حياته المزدوجة.

يذكر أن الكويت من الدول الملتزمة بمقاطعة إسرائيل رسميًّا وشعبيًّا، ولا تقيم أي علاقات معها.