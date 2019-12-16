“إنجليزي ده يا مرسي”.. “شاهد” إنجليزية السيسي تثير سخرية واسعة بمواقع التواصل ونشطاء:” كفاية فضائح”

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بموجة سخرية كبيرة من رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، بعد ظهوره يتحدث بإنجليزية ركيكة في مؤتمر الشباب.

وأثار حديث السيسي باللغة الإنجليزية مع الطفل زين يوسف خلال فعاليات “منتدى شباب العالم” السنوي الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ المصرية، سخرية واسعة بين النشطاء ورواد التواصل الاجتماعي.

انجليزي يا سيسى ده ولا ايه 😂



مقطع فيديو متداول للسيسى وهو في منتدي الشباب امبارح بشرم الشيخ، وبيحاول يعمل فيها انه بيعرف يتكلم انجليزي 😁#السيسى pic.twitter.com/3VcHZhMhgv — د.حمزة زوبع (@drzawba) December 15, 2019

وكان السيسي قد طلب مصافحة الطفل زين يوسف (12 عامًا) الذي حارب السرطان 4 مرات، بعد انتهائه من كلمة ألقاها باللغة الإنجليزية خلال المنتدى، وقال السيسي “Hello Zain, I want to Check hand you”.

اتعلّموا شوية إنجليزية مع السيسي

السيسي يعلمكم احدث صيحات التحدث بالانجليزية في مؤتمر الشباب المنعقد الان في شرم الشيخ خلال محاولة التحدث مع الطفل زين بالانجليزية

بس المهم نسأل ونقول

انجليزي دا ياسيسي ؟؟😂 😂😂 pic.twitter.com/bV9Z2Yzxta — arabsolaa (@4Solaa) December 15, 2019

قال مغردون إن لغة السيسي الإنجليزية بحاجة إلى ترجمة، ووصف آخرون لغته بأنها تشبه سياسة حكمه، في حين كانت تعليقات أخرى تحمل حدة تجاه الرئيس المصري.

الاجهزة نصحوني ما اتكلمش انجليزي بس انا رفضت واتكلمت ،،#السيسي pic.twitter.com/YdZL3fmQyg — جناب الكومندا المهم (@Excelance7) December 15, 2019

عبد الفتاح السيسى جاسوس يهودى صهيونى دسوه فى مصر وتعهدوه ليخترق الجيش المصرى, وسفروه أمريكا علشان ياخد شهادات مزورة, وهو ما بيعرفش يتكلم جملة واحدة إنجليزى, وأسقطوا طيارة البطوطى علشان ينجى هو وصار إللى صار. المشير طنطاوى إللى يقال إنه يهودى هو كمان هو إللى تعهد السيسى. https://t.co/l010RJmtPo — Amin Talha أمين طلحة (@amintalha) December 15, 2019

يشار إلى أن “منتدى شباب العالم” عقد لأول مرة في عام 2017، ويدعى لحضوره شباب من عدة دول، ويحرص السيسي على حضوره.

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