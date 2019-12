“إنجليزي ده يا مرسي”.. “شاهد” إنجليزية السيسي تثير سخرية واسعة بمواقع التواصل ونشطاء:” كفاية فضائح”

فاكرين لما اتريقوا على مرسى و قالوا دا مبيعرفش يتكلم انجليزى

جالهم وحش الانجليزى السيسى و قال للطفل زين

I want to shake hand you

كان المفروض زين يقول Hand you very much

اللى انت متعرفوش ان السيساويه هيقولوا ان اصل الجمله زى ما السيسى قالها و ان الانجليز انجليزى بيتكلمو غلط