“قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا”.. “شاهد” منى فاروق بطلة مقاطع خالد يوسف تثير ضجة من على سرير مستشفى دبي

قل لن يصيبنا الا ماكتب الله لنا قد الله وماشاء فعل #الحمدالله ادعولي بالشفاء 🤲🏻الله يشفيني ويعفو عني و يبعد عني كل مكروه ويكفيكم شر المرض🤲🏻