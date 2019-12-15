“قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا”.. “شاهد” منى فاروق بطلة مقاطع خالد يوسف تثير ضجة من على سرير مستشفى دبي

أثارت الفنانة المصرية مني فاروق صاحبة قضية الأفلام الجنسية مع المخرج المصري خالد يوسف والتي أثارت جدلا في مصر، موجة جدل جديدة بين النشطاء بعد نشرها صورة لها من داخل المستشفى.

وتعرضت “فاروق” بحسب ما نشرت على حسابها بانستجرام إلى وعكة صحية شديدة نقلت بسببها إلى المستشفى في مدينة دبي الإماراتية.

وانتشر عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها وهي على السرير وفي يديها المحاليل، وطالبت من جمهورها الدعاء لها.

وكتبت:”قل لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا، قدر الله وماشاء فعل الحمد الله،، ادعولي بالشفاء الله يشفيني ويعفو عني ويبعد عني كل مكروه ويكفيكم الشر”.

يذكر أن الفنانة منى فاروق تستقر حاليًا في مدينة دبي الإماراتية واعتادت أن تنشر يومياتها منها يوميًا.

وكانت قد نفت منذ أيام شائعة إنتحارها التي تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مرورها بأزمة نفسية لتداول مقطع إباحي لها مع المخرج خالد يوسف.