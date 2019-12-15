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صوّر نساءً وهنّ يسبحن في أحد الفنادق بإمارة دبي ونشر الفيديو على “واتس آب”!!

كتب وطن
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عادت قضية شخص أقدم على نشر مقطع فيديو لنساء أثناء ممارستهن السباحة بمسبح أحد الفنادق في إمارة دبي، وذلك عبر تطبيق “واتس اب”، للواجهة من جديد.

إذ نقضت محكمة التمييز بدبي حكماً قضائياً استئنافياً ببراءة المتهم، بناء على طعن من النيابة العامة على حكم البراءة مطالبة بمعاقبة المتهم طبقاً للمادة 21/3 من المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 5 لعام 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وقررت محكمة التمييز إحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف والمشكلة من قضاة آخرين للنظر فيها مجدداّ.
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