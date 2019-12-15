عرض ازياء في سلطنة عمان يثير الجدل بسبب حضور رجال
عرض ازياء في سلطنة عمان يثير الجدل بسبب حضور رجال
Videoحياتنا

شاهد| تعليق غاضب من الإعلامي العماني عادل الكاسبي على حضور رجال عرضاً نسائياً للأزياء

كتب وطن
0

عبر الإعلامي العُماني المعروف عن غضبه من عرض الأزياء النسائي الذي شهدته ولاية “البريمي” قبل أيّام.

وقال مستهجنا ومستغرباً العرض: “لو كان الحدث أمام الناس .. قُلنا”. في إشارةٍ إلى حضور عدد كبير من الرجال العرض.

واضاف الكاسبي:” كنت اعتقد أنّ الأمر عقد قران أو مسرحية او أحداً يقيم خطبة عن غضّ البصر .. لا أملك تعليقاً”.

وقال عن طفلة ظهرت في العرض إنهم يعلمونها بطريقةٍ أو بأخرى تربية معينة.

وقال الاعلامي العماني إن المرأة العمانية مكرمة فيجب إكرامها وإنزالها المنزلة التي تستحق، مؤكداً انها ليست سلعة للعرض.

وشدد على أن عرض الازياء خاص بالنساء، ويجب منع حضور الرجال مثل هكذا فعاليات.

وكان نشطاء عُمانيون رأوا أن هذا المشهد دخيلاً على العُمانيين ولا يليق بعاداتهم وتقاليدهم المحافظة، حتى وإن كان فقرة ضمن احتفال بالعيد الوطني في أحد الدوائر الحكومية.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

حملة كبيرة لدعم المنتجات العمانية بعد فضيحة المنتجات الإماراتية “السّامة…

الهدهد

“شاهد” مواطن عُماني يثبت بالدليل في فيديو صادم “قذارة”…

الهدهد

سلطنة عمان تُصدر بياناً هاماً بعد فضيحة المنتجات الإماراتية “السّامة…

الهدهد

مغرد عُماني شهير يتصدى لـ”كاتب أردني” حرض العمانيين على الثورة ضد السلطان…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.