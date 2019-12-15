استياء شعبي بسلطنة عُمان من الاتجاه لبيع أصول الدولة عبر الخصخصة.. وتعليق ناري لعضو مجلس شورى سابق

سادت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان موجة غضب واستياء واسع من توجهات الحكومة لخصخصة شركات الدولة العامة وبيع أصولها، والتي كان آخرها اليوم ببيع شركة الكهرباء العمانية القابضة المعرفة باسم “نماء” حصة تبلغ 49 بالمئة في الشركة العمانية لنقل الكهرباء إلى مؤسسة شبكة الكهرباء الوطنية الصينية، لتجمع حوالي مليار دولار، حسبما قاله منصور الهنائي المتحدث باسم نماء.

درويش مُبشّرا بتخصيص قطاع النفط قريبا 😳

بعد أن أُغرقت الدولة في الديون وفوائدها خلال ١٠ سنوات .. يتم الآن بيع أصول الدولة .

هل نحن مضطرون لبيع أصول شركات حكومية للأجنبي ، وهي تدّر الملايين على خزينة الدولة ؟

اليوم يبيعون وغدا سيرفعون الدعم بحجة التقشّف إتباعا لسياسة البنك الدولي https://t.co/gNDRACbKc5 — مُظَـاهِـرْ التاجرْ 🇴🇲 (@mudhaher_tajer) December 15, 2019

وتساءل العُمانيون عن سبب اتجاه الحكومة لبيع أصول الدولة، معبرين عن تخوفهم الشديد من تبعات هذه الخطوة التي لا تبشر بخير حسب وصفهم.

🌿يعني قرروا ضيرنا في أهم قطاعين المسألة خطيرة جداً من وجهة نظري🌿 — حمد بن سالم 🇴🇲 {عروبي قومي نصير للحق والعدل} (@HSalalawi) December 15, 2019

معاليه أنت فشلت فشل في المنظومه الاقتصاديه فعقلياتكم انتهت لن العالم يفهم كل شي ونتمني ان يصدر مراسيم لإنقاذ ما تبقئ من ثروات لانكم كذبتو بالمواطن ٤٩ ونحن ع أمل حتئ نوصل لهذا المستوئ اسستو شركات بلا جدوئ ورواتب خياليه لمن هم في الدايرة المحسوبيه وفي الأخير بتبيو كل مافشلتم فيه — شموخ وطن (@egZuy5uA0OMI0KL) December 15, 2019

من جانبه علق عضو مجلس الشورى السابق الدكتور طالب المعمري مستنكرا الأمر بقوله:”ألى أين يذهبون بالبلاد؟ على أعتاب 2020 الذي ينتهي بتلك الرؤية التي بشر عنها بأنها ستجلب الرفاهية للوطن والمواطن نجد من يبيع أصول الدولة لشركات أجنبية”

ألى أين يذهبون بالبلاد؟

على أعتاب 2020 الذي ينتهي بتلك الرؤية التي بشر عنها بأنها ستجلب الرفاهية للوطن والمواطن نجد من يبيع أصول الدولة لشركات أجنبية اعلموا بأن هذا نوع من الاحتلال والتحكم للبلد من الأجانب

ننتظر نضحا يمكننا من إدارة شؤوننا وإذا بنا نجد أنفسنا نضع رقابنا للأجنبي https://t.co/qLMdJKCXod — د. طالب المعمري (@LONGTIMEQU) December 15, 2019

وتابع:”اعلموا بأن هذا نوع من الاحتلال والتحكم للبلد من الأجانب، ننتظر نضحا يمكننا من إدارة شؤوننا وإذا بنا نجد أنفسنا نضع رقابنا للأجنبي”

وحسب “رويترز” فإن الصفقة واحدة من خمس عمليات خصخصة تخطط لها نماء مع سعي السلطنة لتدبير السيولة من بيع أصول من أجل تدعيم خزائنها، التي استنزفت على مدى الأعوام القليلة الماضية بسبب تدني أسعار النفط.

هؤلاء الوزراء والوكلاء والخبراء والإقتصاديين يضربوا رواتب وإمتيازات عالفاضي! الأفضل يسحبوا وظائفهم وتقسم رواتبهم على الباحثين عن عمل! — إسحاق المعولي (@ishaq992) December 15, 2019

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن مجموعة نماء القابضة وقعت اليوم على اتفاقية تخصيص مع شركة “ستيت غريد” الصينية تستثمر بموجبها الشركة ما نسبته ٤٩ بالمئة من أسهم الشركة العمانية لنقل الكهرباء ومن المتوقع الانتهاء من إجراءات التخصيص مع بداية 2020 بعد الموافقة المشروطة من قبل هيئة تنظيم الكهرباء.

الخصخصة باب جديد بوجهة مشروعة لفتح جيوب الفقراء لتغطية العجز الذي يزداد بسبب إدارتكم السيئة..

ولا تريدون أن تتركوا حتى النفط؟ وهو عماد الاقتصاد حتى يومنا هذا..

كنا نأمل تأميم المحاجر وزيادة التوظيف واستئناف الترقيات.. لكن يبدو أن أحلام الفقراء ستذهب في مهب الريح والقادم أسوأ. — Eman (@EmmyOman9) December 15, 2019

ووقع الاتفاقية من جانب مجموعة نماء حسن بن محمد اللواتي رئيس مجلس إدارة المجموعة فيما وقعها من جانب شركة “ستيت غريد” الصينية، يوهاي هويو رئيس الشركة.

البترول ورتفع،، وهذه مقدمات لرفع الدعم الحكومي عن للكهرباء، يعني إلّي تجيه الفاتورة 50 ريال بترتفع إلى 156 ريال، المعين الله!!! pic.twitter.com/Fb5rPDdpiz — خالد بن سعود اليعقوبي (@khalidyaqoobi98) December 15, 2019

وأوضح درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية أن تخصيص الشركة العمانية لنقل الكهرباء جاء كجزء من البرنامج المعد لتخصيص بعض الشركات الحكومية بهدف تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الملكية وتحسين الكفاءة التشغيلية والنتائج المالية وتجويد الخدمة من قبل هذه الشركات.

يا ناس يا عالم هذلا حد يشيلهم من مناصبهم ، ايدمروا الدولة ذلا ، متجهين إلى الهاوية بسببهم — الخطاب العبري‏ 🇴🇲 ‏🇵🇸 (@omaniman4582) December 15, 2019

وأشار إلى أنه ستكون هناك شركات حكومية أخرى قابلة للتخصيص كجزء من البرنامج المعد للتخصيص وسيتم تنفيذه في السنوات القادمة، مبينًا أن القطاعات التي سيتم تخصيصها تتضمن قطاع الكهرباء وقطاع النفط وعدد من القطاعات الأخرى التي سيتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من برنامج التقييم ووضع البرنامج النهائي ووضع الأولويات.