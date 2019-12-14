هذا ما قاله أكاديمي إماراتي عن مليارات الدولارات التي صرفتها مافيا أبوظبي على مرتزقة العالم لتجميل صورتها

علق الأكاديمي الإماراتي البارز، يوسف خليفة اليوسف، على سلوك عيال زايد التي شوهت صورة الإمارات، واصفاً إياه بالسلوك القبيح التي تديره مافيا أبو ظبي.

وقال اليوسف في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، :” مافيا ابوظبي التي دفعت مليارات الدولارات على مرتزقة العالم ليرسموا لها صورة خارجية تغطي قبح سلوكها وسوء نياتها وتخبط قراراتها تجد الان بيت العنكبوت الذي بنته بثروات أهل الامارات ليكون وكرًا للتآمر على شعوب المنطقة وقتلهم وتمزيقهم يتهاوى على رأسها …ولا يحيق المكر السيء الا باهله “.

مافيا ابوظبي التي دفعت مليارات الدولارات على مرتزقة العالم ليرسموا لها صورة خارجية تغطي قبح سلوكها وسوء نياتها وتخبط قراراتها تجد الان بيت العنكبوت الذي بنته بثروات أهل الامارات ليكون وكرًا للتآمر على شعوب المنطقة وقتلهم وتمزيقهم يتهاوى على رأسها …ولا يحيق المكر السيء الا باهله — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) December 14, 2019

وأضاف اليوسف :” صبيان ابوظبي والمرتزقة حولهم لا زالوا لم يدركوا حجم المأزق الذي وضعوا فيه بلدهم من حيث المصداقية السياسية والاداء الاقتصادي والأمن الإقليمي وقد يكون ذلك لان وعيهم السياسي هو وعي ميكي ماوس فلا علم ولا تجربة ولا بطانة ولو كشف أعلامهم واقعهم لخجل شعب الإمارات منهم …رحم الله زايد “.

صبيان ابوظبي والمرتزقة حولهم لا زالوا لم يدركوا حجم المأزق الذي وضعوا فيه بلدهم من حيث المصداقية السياسية والاداء الاقتصادي والأمن الإقليمي وقد يكون ذلك لان وعيهم السياسي هو وعي ميكي ماوس فلا علم ولا تجربة ولا بطانة ولو كشف أعلامهم واقعهم لخجل شعب ألامارات منهم …رحم الله زايد — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) December 13, 2019

وكان اليوسف قد كشف تفاصيل المضايقات التي تعرض لها، عقب تغريداته التي أطلقها مؤخراً حول الشيخ الراحل سلطان بن زايد، الذي توفي مؤخراً في ظروف غامضة.

وقال اليوسف في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، “قبل يومين وبعد تغريداتي عن الشيخ سلطان علمت ان حساباتي في بنك دبي الإسلامي قد جمدت.. تصورًو واقع بلد الصبيان “.

وأضاف الاكاديمي الإماراتي البارز :” هكذا قرار احمق وأنا لا ادري ان كان محمد بن زايد يعلم او لا يعلم ولكنني اود تذكيره بالأمور التالية : أولًا : يا محمد بن زايد هذه أموال كسبت بالحلال وطهرت بالزكاة “.

وتابع مخاطباً محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي :” يا محمد بن زايد انت تعلم انه لا توجد لدي قضايا بالمحاكم ولم أتعدى على حقوق احد وبالتالي فلا يمكنكم اتخاذ اجراء كهذا الا بوجود قضية الا اذا كنتم ستلفقون قضية سياسية في قضاءكم الخاص الذي لا يعرف العدل كالعادة “.

ثالثاً وكما قال اليوسف :” يا محمد بن زايد أطالبك ان تحقق في من سرق حوالي 12 مليار دولار من احد الصناديق السيادية قبل عدة سنوات الا اذا كنت شريك في هذه السرقة بدل ان تجمد أموالي وأموال شركاء معي لا ناقة لهم ولا جمل في خلافي معكم “.!!

ورابعاً والكلام للأكاديمي الاماراتي البارز الذي فضح تصرفات عيال زايد قائلاً :” يا محمد بن زايد انا لا اعتب عليك ولا على اخوتك بهذا التصرف الشبيه بتصرف قطاع الطرق لانكم لم تتعلموا حتى تدركوا خطر هذا السلوك العشوائي على إقبال الناس على ابوظبي والاستثمار فيها وقد قلنا لكم ان العدل أساس الملك وان تصرفات المافيات لا تبني وطنا ولكن هذا هو مبلغكم من العالم “.

وأضاف مخاطباً ابن زايد بالقول..:” اذا كنت وإخوانك والمرتزقة الذين حولكم تعتقدون أنكم بفعلكم هذا ستغيرون من افكاري وسلوكياتي شيئا فاعتقد أنكم تعيشون أحلام يقظه فهذا لن يتحقق وسأظل في كفاحي من اجل بلدي حتى تستقيم أحوالها للأجيال القادمة وأنتم تعرفون انني لا اكذب ولا اطلب ولا أجامل فالسجل لديكم “.

وختم الاكاديمي الاماراتي البارز تغريداته بالقول..” يا محمد بن زايد … لقد ارتكبتم أنت ومن معك من مرتزقة باسم الامارات وبثرواتها جرائم يندى لها الجبين وتعتبر جرائم ضد الإنسانية فهل بقيت لديكم ذرة ضمير او خوف من الله تعيدكم الى جادة الطريق … أرجو ذلك تحياتي “.