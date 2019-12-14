“شاهد” مواطن عُماني يثبت بالدليل في فيديو صادم “قذارة” المنتجات الإماراتية المغشوشة ومدى ضررها

نشر مواطن عُماني مقطعا مصورا فضح فيه بالدليل مدى رداءة المنتجات الإماراتية المغشوشة وتلوثها والتي تدخل للسلطنة على أنها صناعة وطنية.

وضمن الحملة التي انطلقت على تويتر في الخليج وبدأت من السعودية لمقاطعة منتجات الإمارات المغشوشة، نشر المواطن العُماني صورة لمنتج “الحمص” الذي يحمل الكود الإماراتي “629” مما يدل على أن منشأه الإمارات وتم غشه وكتب عليه “صنع في عمان”.

منتج إماراتي ومكتوب صنع في سلطنة عمان شوف ايش حصلوا فيه ونحن ناكل ومانعرف شي😱

حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم

اللهم أكفيناهم بماشئت

👇👇👇#مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه3#الدخان_الجديد_مغشوش23 pic.twitter.com/FFQbu9f31l — ابوعبدالرحيم الحكمي (@8ytCXMNq0qOK7HK) December 14, 2019

والصادم هو ما كشفه المواطن في الفيديو بفتح عينة من المنتج، ليتضح وجود حشرات داخل الحمص مما يدل على أنه مغشوش وغير صالح للاستخدام الآدمي.

وأطلق المواطن العُماني تحذيرات لمواطنيه لأخذ الحيطة قبل شراء أي سلعة والتأكد من منشأها لتفادي هذه المنتجات الإماراتية الملوثة والمسرطنة.

ولاقت حملة مقاطعة المنتجات الإماراتية التي أطلقها سعوديون بتويتر، استجابة واسعة على مستوى الخليج عامة وأعلن العديد من المواطنين في دول الخليج مقاطعتهم الفعلية لهذه السلع المغشوشة بعد تأكد الأمر ما أثر سلبا على أسواق الإمارات ودفعها للرد ببيان رسمي في محاولة منها للسيطرة على الخسائر.

وفي محاولة لتفادي الخسائر الفادحة التي تسببت بها حملة المقاطعة علقت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات “وام” على تلك التقارير بقولها: “جميع المنتجات المتداولة في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي يتم تصنيعها أو استيرادها، مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية والخليجية المعتمدة، وتخضع لنظام تأكيد الجودة الشامل، المعمول به في الدولة، والذي يضمن مطابقة المنتج للمواصفات، ويلبي حقوق المستهلك”.

وكان النشطاء السعوديون أوضحوا خطورة بعض المنتجات القادمة من الإمارات والتي تحتوي على مواد ضارة جداً، حيث إن هذه الأصناف التي تورِّدها إلى السعودية محظورٌ بيعها في دبي، ويتم تصديرها فقط إلى السعودية ودول مجاورة.

كما بيَّن النشطاء أن المادة 629 المستخدمة في بعض المنتجات، مادة مدمِّرة لصحة الإنسان. وذكر إخصائيون أن بعض المنتجات مثل الدخان والأدوية، كلها مغشوشة.

هذه الحملة الواسعة نتج عنها أيضا إصدار سلطنة عمان والكويت بيانات بشأن المنتجات الإماراتية المتداولة بالدولتين.