“شاهد” عمرو أديب كاد ينجلط على الهواء بسبب المصالحة.. خرج يشيطن “الصلح” بأمر السيسي وتطاول على رئيس وزراء قطر

شن الإعلامي المصري المقرب من نظام السيسي عمرو أديب، هجوما عنيفا على قطر ورئيس وزرائها الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني تزامنا مع دخول المصالحة الخليجية في أطوارها الرسمية.

وخرج “أديب” على شاشة “إم بي سي” السعودية يشيطن “الصلح” ويتهم قطر باتهامات باطلة لإظهارها بصورة المخالف في مجلس التعاون الخليجي، في مشهد فسره ناشطون بأنه توجيهات مباشرة من السيسي لـ أديب بمهاجمة المصالحة ومحاولة إفشالها لإبقاء ابن سلمان منعزلا عن الخليج وضمان بقائه في أحضان ابن زايد والسيسي.

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الراااااااااقصة عمرو اديب يجن جنونه ويتحدث عن ضرر المصالحة الخليجية وبتعليمات مباشرة من #شيطان_العرب ونقول له



إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. pic.twitter.com/WNRsGHZlVu — ابن قطر (@ebnqataralmulla) December 14, 2019

وهاجم الإعلامي المصري رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بشدة وتطاول عليه، بعد حضوره القمة الخليجية الأخيرة بالرياض حيث زعم أن حضوره للقمة والذي تلاه استقبال قطر لقائد البحرية الإيرانية في اليوم التالي هو عداء واضح للمملكة التي تعادي إيران.

قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مقابلة مع تلفزيون “بلومبرغ”، السبت، إن قطر “لا تجري حاليا محادثات مع الإمارات العربية المتحدة بشأن إصلاح الخلاف الدبلوماسي والاقتصادي الإقليمي الذي دام 30 شهرا” .

وقال آل ثاني في العاصمة الدوحة، إن قطر “أجرت مناقشات مع المملكة العربية السعودية ، ومكّن هذا الطريق المسدود المبكّر بينهما، الجيران من تطوير خط تواصل” .

وأضاف “حديثنا الآن مع المملكة العربية السعودية، ونعتقد أننا سننظر في بقية القضايا في مرحلة لاحقة”. وقال :”قطر لا تتوقع موعداً محددا بعد لاتفاق المصالحة مع السعوديين”.

وكان آل ثاني أكد اليوم السبت، أن تقدما طفيفا تحقق في سبيل المصالحة الخليجية.

وردا على سؤال عن ما إذا كان أي تقدم قد تحقق خلال قمة مجلس التعاون الخليجي التي انعقدت الأسبوع الماضي، قال الوزير لرويترز إن “تقدما طفيفا (تحقق)، مجرد تقدم طفيف”.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر روابط التجارة والدبلوماسية مع قطر في حزيران/ يونيو 2017 متهمة إياها بدعم الإرهاب.

وتنفي الدوحة الاتهام وتتهم جيرانها بالسعي للنيل من سيادتها.

وكان الحديث عن المصالحة الخليجية تزايد بشكل واضح خلال الأسابيع الماضية، مع تلميحات رسمية وشبه رسمية من قبل أطراف النزاع بقرب إتمام المصالحة، لا سيما مع مشاركة دول الحصار في كأس الخليج بالدوحة.

إلا أن مؤشر المصالحة عاد إلى الهبوط مجددا، مع عودة التراشق الإعلامي، في أعقاب انتهاء القمة الخليجية التي عقدت في الرياض.