عائلة الضابط السعودي محمد الشمراني تقلب الموازين وتشكك في مقتله.. حسابه بتويتر اُخترق ووالده كشف معلومات خطيرة

فجرت عائلة الضابط السعودي منفذ الهجوم بالقاعدة الأمريكية في فلوريدا محمد الشمراني، مفاجأة جديدة ونفت تورُّط ابنها في الحادث الإرهابي، مشككة في التفاصيل التي ترويها الوسائل الإعلامية عن الحادثة، نظير ما عُرف عنه من انضباط وصلاح.

وقال سعيد بن عبد الله الشمراني، والد المبتعث محمد، لبرنامج ” mbc في أسبوع :”تحدثت مع ابني صباح يوم الخميس، وأخبرني بأنه ذاهب إلى الدوام، وكان يقول: آسف يا أبي أني تأخرت في الرد عليك.

وتابع والده:”ولم أكن أشك واحدًا في المليون أن عنده أي ريبة أو أي نزعة غربية، وكان يستعد لإرسال دعوة لهم لحضور تخرجه الذي سيكون بعد شهر من الحادثة”، مشيرًا إلى أنه في الشهور الأخيرة لم يطرأ عليه أي تغيير.”

وأضاف “سعيد” إن حساب “تويتر” الذي ظهر باسم نجله مخترق؛ لأنه هاتف أخاه قبل الحادث بساعتين، أو ثلاث، يسأله :”هل تريد شيئًا؟”.

وتابع : “تحدثت مع السفير، وأخبرنا بأنه يريد أن يرسل لنا جثة محمد، وسألنا: أنتم في أي منطقة؟ قلت له: نريد أن ترسلها لجدة حتى ندفنه بمكة. وعلمنا بعدها أن محمد كتب في وصيته الموجودة بملفه في الجامعة عند تسجيله أريد أن أُدفن في المدينة”.

فيما قال أخو المبتعث إن أخاه هادئ، ورزين، وعاقل، ويحسب ألف حساب قبل أن يخطو أي خطوة. ليس بالسهولة أن يتخلى عن أهله، وهو رجل حُر، لا يحب الخطأ حتى على أقرب الناس له.