شيخ من الأسرة الحاكمة بالكويت يقتحم مكتب وكيل وزارة التعليم ويهدّد بقتله برشّاش بسبب زوجته .. ما القصة؟

قال مصدر أمني كويتي إن وكيل وزارة التعليم العالي اتهم شيخاً من الأسرة الحاكمة بتهديده بالقتل، فيما سجلت قضية وأحيلت إلى التحقيق.



وذكر الوكيل في شكوى تقدم بها إلى أحد المخافر أنه توعده بقوله: “إذا أحد تعرض لزوجتي راح أدخل عليك بسلاح كلاشنيكوف”.



وأفاد المصدر الأمني أن الوكيل الذي تعرض للتهديد، فوجئ بحسب البلاغ الذي تقدم به، بشيخ يدخل عليه في مكتبه، في وجود رئيسة قسم، ومن دون إنذار أخذ يهدد ويتوعد، ليتضح لاحقاً أن زوجته تعمل مع رئيسة القسم الشاهدة على الواقعة.



وتابع المصدر الأمني أن من العبارات التي كررها الشيخ على مسامع الوكيل ورئيسة القسم (إذا أحد تعرض لزوجتي راح أدخل عليك بسلاح كلاشنيكوف).وفق صحيفة “الراي” الكويتية



وذكر المصدر أنه “بسؤال الوكيل عن بيانات الشيخ، أفاد بأنه يعرف فقط الاسم الثلاثي له، وتم تسجيل قضية أحيلت إلى التحقيق، وطلب المحقق من الإدارة العامة للمباحث الجنائية التحري في القضية وضبط المتهم، للاستماع إلى أقواله”.