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بعد أن خلعت النقاب.. شمس البارودي تثير جدلاً واسعاً على مواقع التواصل بصورة عائلية مع زوجها وأسرتها

كتب وطن
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أثارت الفنانة المصرية ، جدلاً واسعاً، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صور لها مع زوجها وأسرتها.

كان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، تداولوا صورة جديدة للفنانة المعتزلة شمس البارودي، برفقة زوجها الفنان حسن يوسف.

وظهرت شمس البارودي فى الصورة وهى بجانب عدد من أفراد أسرتها، وترتدى الحجاب ونظارة طبية، بينما زوجها الفنان حسن يوسف يرتدى جلبابا منزليا.

وكانت شائعات قد تردد خلال الآونة الأخيرة، بشأن نية شمس البارودي العودة للفن؛ بعد خلعها النقاب واكتفائها بالحجاب، خاصة بعد عودة بعض المعتزلات للفن من جديد.

فيما نفت مصادر مقربة من الأسرة، عودتها للفن والأضواء مجددا، وأكدت عدم تفكير شمس البارودي في ذلك، خاصة أنها ابتعدت واعتزلت “في عز شهرتها”، ولا تنوي العودة من جديد في هذه السن.

وأوضحت المصادر، أن شمس البارودي، تركز على الاهتمام ببيتها وزوجها الفنان حسن يوسف، وأسرتهما الصغيرة، نافين أن يكون لديها أي شعور بالرغبة في العودة للفن بعد سنوات اعتزال طويلة.

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