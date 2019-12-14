أبراج الكويت
أبراج الكويت
Videoالهدهد

“شاهد” إسرائيلي يثير جدلا واسعا بـ”صلاة الشكر” من أمام أبراج الكويت

كتب خاص "وطن"
0

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في موجة جدل واسعة، عقب تداول مقطعا مصورا نشرته صفحة “ بالعربية” التابعة لخارجية الاحتلال على تويتر لمستوطن يزور الكويت.

ويظهر الفيديو أدوات صلاة يهودية داخل إحدى الغرف يظهر من نافذتها أبراج الكويت.

وأرفق الحساب، التابع للخارجية الإسرائيلية، الفيديو بتغريدة قال فيها: “قام أحد الإسرائيليين بزيارة الكويت ونشر هذا الفيديو، مصطحبا معه عدد من أدواته الدينية اللازمة للصلاة”.

وظهر في الخلفية أغنية عبرية أوضح ناشطون أنها أغنية للمغني الإسرائيلي “عومر أدم” اسمها “موديه أني” (أشكر) – مستوحاة من صلاة شكر لله تحمل نفس الاسم، التي تتم صباح كل يوم.

وعبر الكويتيون في تعليقاتهم عن استنكارهم لهذا المشهد ورفضهم شتى أشكال التطبيع مع المحتل الصهيوني.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

فضيحة المنتجات الإماراتية السّامّة والمُسرطنة تصل الكويت .. والهيئة العامة للغذاء…

الهدهد

بعد علاجها وعودتها إلى الكويت.. “شاهد” فجر السعيد مطلوبة في السعودية وهذا…

حياتنا

شاهد| بعد مقاطعها الإباحية.. الراقصة جوهرة تغادر مصر إلى الكويت وتوجه هذه الرسالة

حياتنا

شاهد| حادث سير مرعب في الكويت يقتل معلمتين خلال مهمة عمل .. وهذا مصير المتسبب بالحادث

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.