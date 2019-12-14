“شاهد” إسرائيلي يثير جدلا واسعا بـ”صلاة الشكر” من أمام أبراج الكويت

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت موجة جدل واسعة، عقب تداول مقطعا مصورا نشرته صفحة “إسرائيل بالعربية” التابعة لخارجية الاحتلال على تويتر لمستوطن إسرائيلي يزور الكويت.

ويظهر الفيديو أدوات صلاة يهودية داخل إحدى الغرف يظهر من نافذتها أبراج الكويت.

قام احد الاسرائيليين بزيارة الكويت ونشر هذا الفيديو، مصطحبا معه عدد من أدواته الدينية اللازمة للصلاة pic.twitter.com/uRALUIJrmX — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) December 13, 2019

وأرفق الحساب، التابع للخارجية الإسرائيلية، الفيديو بتغريدة قال فيها: “قام أحد الإسرائيليين بزيارة الكويت ونشر هذا الفيديو، مصطحبا معه عدد من أدواته الدينية اللازمة للصلاة”.

وظهر في الخلفية أغنية عبرية أوضح ناشطون أنها أغنية للمغني الإسرائيلي “عومر أدم” اسمها “موديه أني” (أشكر) – مستوحاة من صلاة شكر لله تحمل نفس الاسم، التي تتم صباح كل يوم.

وعبر الكويتيون في تعليقاتهم عن استنكارهم لهذا المشهد ورفضهم شتى أشكال التطبيع مع المحتل الصهيوني.