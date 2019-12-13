أدى له التحية العسكرية وقبل يده.. “شاهد” ماذا قال أمير قطر الوالد لنجله القعقاع لحظة تخرجه من كلية ساندهيرست العسكرية

تداول ناشطون فيديو لحظة تخرج الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة، شقيق أمير قطر، من كلية ساندهيرست العسكرية البريطانية.

وظهر القعقاع بن حمد، وهو يؤدي التحية العسكرية لوالده الشيخ حمد بن خليفة الذي حضر التخرج شخصياً، حسب ما تابعت “وطن” في الفيديو الذي جرى تداوله بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقبل القعقاع بن حمد، يد والده الشيخ حمد بن خليفة بعد انتهاء حفل التخرج وسط تصفيق حار من الحضور الذين أحاطوا بالشيخ حمد ونجله القعقاع كما هو واضح في الفيديو المتداول.

الف مبروك تخرج الشيخ القعقاع بن حمد من كلية ساندهيرست العسكرية .. وفقك الله pic.twitter.com/owgTELk2BY — خليفه بن حمد العطيه (@1990Khalifa1) December 13, 2019

وعلقت الشيخة القطرية مريم آل ثاني، على الصورة في تغريدة رصدتها “وطن”، قائلة :” يحب كف اللي يمينه نديّه، ولسان حاله قال والطيب مردود، قبل آتخرّج وأدخل العسكريه، أنا على ايدينك تخرجت يالعود 🇶🇦❤️ “.

يحب كف اللي يمينه نديّه

ولسان حاله قال والطيب مردود

قبل آتخرّج وأدخل العسكريه

أنا على ايدينك تخرجت يالعود 🇶🇦❤️

#القعقاع_بن_حمد #حمد_بن_خليفة #العود #الأمير_الوالد #قطر pic.twitter.com/pj8TmfQuZ1 — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) December 13, 2019

وتفاعل المتابعون مع الفيديو الذي جرى تداوله، مباركين للشيخ القعقاع تخرجه من الكلية العسكرية في بريطانيا. حسب ما تابعت “وطن” من تعليقات على الفيديو.

الف مليون مبروك ويستاهل ابونا العود

بوحمد ..بكرة بنشوف واحد يسمونه السلندر او الكوتش يجيبون لهم واحد يبوس يدهم …بس علشان التقليد

مثل شومي له — World-eyes (@Worldeyes9) December 13, 2019

يستاهل ومنها للأعلى — سلامانكا 🇶🇦 (@Yousuf_1980) December 13, 2019

يستاهل والله يحفظ لنا سمو الأمير الوالد ويبقيه ذخر لاهل قطر جميعا



ما قصر وبنى نهضة قطر الحديثة واستكملها سمو الامير المفدى فمن حقه الفرح بإنجازات أبناءه وبناته في قطرنا الغالية

والله يحفظ والدك يابو حمد الوفي الأمين لسمو الأمير الوالد 🇶🇦❤️🇶🇦 — د.درع معجب الدوسري (@dera_aldosari) December 13, 2019

والجدير بالذكر أن العديد من الامراء والحكام الحاليين والسابقين قد تخرجوا من الكلية العسكرية ذاتها منهم أربعة حكام حاليين وهم (ملك الأردن عبدالله بن الحسين، وملك البحرين حمد بن عيسى، والسلطان العماني قابوس بن سعيد، وأمير قطر تميم بن حمد).

ومن الحكام السابقين الشيح سعد العبدالله الصباح أمير الكويت، وأمير قطر السابق حمد بن خليفة.

وتقول “بي بي سي” إن علاقة الخليج بأكاديمية ساندهيرست ممتدة منذ أن كانت بريطانيا قوة استعمارية كبرى في منطقة الخليج.

واللافت للإنتباه أن عدد كبير من الطلاب الإماراتيين يتدربون اليوم في الكلية العسكرية ذاتها، بخلاف بريطانيا، وضمت من قبلتهم الأكاديمية مايو/آيار 2014 حوالي 72 طالبا من خارج بريطانيا، من بينهم 40 في المائة من الشرق الأوسط.

ومن أبرز خريجي ساندهيرست في بريطانيا الأميرين وليام وهاري أبناء ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز، وهناك أيضا السير وينستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا إبان الحرب العالمية الثانية.