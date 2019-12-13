كاتب تركي يُخرس الساقط حمد المزروعي بعد دعوته الله نشوب حرب بين تركيا واليونان وهذا ما قاله عن تدمير الإمارات

ألجم الكاتب التركي، إسماعيل ياشا، الساقط الاماراتي حمد المزروعي، بعد دعوته الله نشوب حرب بين اليونان وتركيا، حتى تشارك الإمارات مع اليونان ضد تركيا على اعتبارها “العدو رقم 1” بالنسبة لعيال زايد.

وكتب المزروعي تغريدة مثيرة رصدتها “وطن”، (يارب تصير حرب بين تركيا واليونان عاوزين انشارك).

يارب تصير حرب بين تركيا واليونان عاوزين انشارك 😂 … — حمد المزروعي (@uae_3G) December 12, 2019

وهنا تصدى الكاتب التركي البارز اسماعيل ياشا، للبذئ حمد المزروعي قائلاً :” يبدو أن الإماراتيين فقدوا وعيهم بالكامل.. عدة صواريخ على دويلتهم كفيلة بهروب كافة الأجانب والشركات لتنهار الإمارات “.

ولاقت تغريدة ياشا تفاعلاً كبيراً من قبل المعلقين الذين تمنوا ان يجري مسح الامارات من عن وجه الكرة الارضية حتى يرتاح العالم العربي من مؤامراتهم.

زجاجة مولوتوف و انتهت — NourSrour (@NTRANSCENDENTAL) December 12, 2019

يا ريت الحوثيين يعملوها ويريحوا ٥٠٠ مليون عربي من دويلة المؤامرات العربية مع الصهاينة — arabicaKC (@ArabicaKc) December 13, 2019

الأمطار فقط كفيلة بهروب الإماراتيين جميعا

مطار دبي يغرق

الإماراتيون مشغولون بزرع الفتن في بلاد المسلمين ونسوا مدنهم بلا قنوات لتصريف السيول — kong Ming (@kongming909) December 12, 2019

عندي ثقة برب العالمين أنه سيجعل نهاية الإمارات بطريقة لم تخطر على بال أي مسلم.

لا إله إلا الله مقلب الأحوال ومزيل الظالمين

هاهي إيران بعد الغرور والعنجهية في بلاد العرب أصبحت بين يوم وليلة تكافح لأجل بقاء نظام الملالي فيها وهي ترى أفكارها الضالة تذهب أدراج الرياح

والإمارات بتلحق — kong Ming (@kongming909) December 12, 2019

وتوترت العلاقات بين الامارات وتركيا، بعد هبة الربيع العربي حيث وجهت أبوظبي اتهاماً لأنقرة بايواء جماعة الاخوان المسلمين، حيث عملت الامارات بعدها من تحت الطاولة على قيادة الانقلاب الفاشل على أردوغان، وهو ما فتح باب جهنم في وجه عيال زايد.

وضبطت مؤخراً السلطات التركية، خلية تجسس إماراتية قالت إن محمد دحلان وهو قيادي فلسطيني مطلوب للسلطات التركية، ومستشار ابن زايد الامني، يقف ورائها وهو الامر الذي زاد من وتيرة الخلاف بين الجانبين.

وكانت اليونان لجأت إلى الأمم المتحدة، كما طلبت من الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على تركيا، لإبرامها اتفاقا مع ليبيا بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وهو الامر الذي دفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للتأكيد على أهمية الاتفاق في ما يتعلق بالتنقيب عن الثروات الطبيعية في شرق البحر المتوسط، وجدد استعداد أنقرة لإرسال قوات إلى ليبيا في حال طلبت ذلك حكومة الوفاق الوطني الليبية.