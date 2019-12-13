بعد علاجها وعودتها إلى الكويت.. “شاهد” فجر السعيد مطلوبة في السعودية وهذا ما قالته لـ”أمير الانسانية”

تصدر اسم الاعلامية الكويتية، فجر السعيد، منصات التواصل الاجتماعي، في الكويت والسعودية، بعد ساعات من إعلانها عودتها إلى وطنها الكويت، عقب انتهاء رحلة علاجها في العاصمة الفرنسية باريس.

وكتبت فجر السعيد تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي أطلعت عليها “وطن”، شاكرة كل من تضامن معها قائلة :” شكرًا من كل قلبي لكل من تعنالي وجاني المطار ولعذرني اللي ما قدرت أسلم عليه والله مو بيدي كان ودي أسلم عالكل لكن الظروف والزحمه ماخلتني أسلم عالجميع .. جيتكم وعنوتكم للمطار على راسي … الله يجزاكم عني كل خير”.

شكراً من كل قلبي لكل من تعنالي وجاني المطار ولعذرني اللي ماقدرت أسلم عليه والله مو بيدي كان ودي أسلم عالكل لكن الظروف والزحمه ماخلتني أسلم عالجميع .. جيتكم وعنوتكم للمطار على راسي … الله يجزاكم عني كل خير 🌺🌺🌺 — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) December 12, 2019

ووجهت الشكر إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح شخصياً قائلة له : “شكر كبير لصاحب القلب الكبير صاحب السمو الله يحفظه وجوده حصن أمن وأمان للكويت وللكويتيين … يااااارب تظل طول عمرك خيمه على راسنا .. فضل سموك علي لايمكن أنساه وهذي عوايدك مع كل عيالك الكويتيين اللي تتعامل معاهم كأب وليس أمير.. الله يحفظك”.

شكر كبير لصاحب القلب الكبير صاحب السمو الله يحفظه وجوده حصن أمن وأمان للكويت وللكويتيين … يااااارب تظل طول عمرك خيمه على راسنا .. فضل سموك علي لايمكن أنساه وهذي عوايدك مع كل عيالك الكويتيين اللي تتعامل معاهم كأب وليس أمير.. الله يحفظك — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) December 12, 2019

وقالت السعيد في تصريحات صحفية عقب عودتها: “أنا مش مصدقة وصولي إلى الكويت، الشئ الذي يؤكد لي ذلك هي نسبة الرطوبة العالية فقط”.

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وكانت فجر السعيد غادرت الكويت منذ فترة، عقب تعرضها لوعكة صحية، جعلتها فاقدة للوعي، ما تسبب في انتشار شائعات حول وفاتها، إلا أنها تماثلت للشفاء بشكل كامل في باريس.