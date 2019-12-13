“شاهد” حتى منتجات سلطنة عُمان لم تنجو من الغش الإماراتي وفضيحة الباركود “629” تجوب تويتر طولا وعرضا

تداول ناشطون بمواقع التواصل صورا لمنتجات عُمانية مغشوشة تصنع في الإمارات، وتصدر للأسواق الخليجية على أنها منتجات عُمانية أصلية.

وعبر وسم “#مقاطعة_منتجات_الامارات” برز منتج عُماني أصيل، يتم غشه وتصنعيه في الإمارات بنفس الاسم وتصديره للمملكة مستغلين اسم المنتج الشهير في السلطنة.

#مقاطعه #مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه من انواع الغش يصنعون بطاطس مينو عمان وينسبونه لدولة عمان pic.twitter.com/K6kYuoGuNR — تركي العنزي (@turky_alhilal_) December 12, 2019

وتوضح الصور منتج “بطاطس مينو” العُماني الشهير، وقد ظهر عليه رقم باركود “629” ما يدل على أنه منتج مغشوش وليس أصلي تم صناعته في جبل علي بالإمارات.

وطالب المغردون العُمانيون بتدخل عاجل من وزارة التجارة لمنع تقليد المنتجات العمانية وغشها، بما يضر باقتصاد السلطنة.

فيما أشار آخرون إلى أنه ربما يوجد تشابه بالباركود وأن المنتج أصلي.

تصدر وسم “#مقاطعة_المنتجات_الاماراتية” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بالتريند السعودي على تويتر، ضمن حملة يقودها ناشطون لإجبار الدولة على منع استيراد البضائع الفاسدة والمضرة التي تأتي من الإمارات بحسب وصفهم.

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وأوضح نشطاء عبر الوسم خطورة بعض المنتجات القادمة من الإماراتي والتي تحتوي على مواد ضارة جداً، حيث إن هذه الأصناف التي تورِّدها إلى السعودية محظورٌ بيعها في دبي، ويتم تصديرها فقط إلى السعودية ودول مجاورة.

كما بيَّن النشطاء أن المادة 629 المستخدمة في بعض المنتجات، مادة مدمِّرة لصحة الإنسان، وذكر إخصائيون أن بعض المنتجات مثل الدخان والأدوية، كلها مغشوشة.