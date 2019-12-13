السلطان قابوس يعود إلى سلطنة عمان بعد إجراء بعض الفحوصات الطبية في بلجيكا.. هذه أخر التطورات على صحته

أعلن ديوان البلاط السلطاني في سلطنة عمان، الجمعة، عودة السلطان قابوس بن سعيد إلى البلاد، بعد “إجراء بعض العلاجات والفحوصات الطبية في بلجيكا”.

وأصدر ديوان البلاط السلطاني، اليوم الجمعة، بيانًا جاء فيه: “بيان صادر من ديوان البلاط السلطاني: عاد إلى أرض البلاد محفوفا بعناية الله تعالى وتوفيقه حضرة صاحب الجلالة مولانا السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه -بعد إجراء بعض العلاجات والفحوصات الطبية في مملكة بلجيكا. حفظ الله مولانا المعظم وأمد في عمره”.

وأصدر ديوان البلاط السلطاني بيان، يوم السبت الماضي، أفاد بأن السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان سيسافر إلى بلجيكا، لإجراء فحوصات طبية.

وأضاف البيان دون الخوض في التفاصيل بشأن حالة السلطان أن الفحوصات “ستستغرق فترة محدودة” من الوقت.

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ويحكم السلطان قابوس السلطنة منذ توليه السلطة في انقلاب أبيض عام 1970 بمساعدة بريطانيا. ويسافر قابوس (79 عاما) إلى الخارج لأسباب طبية مرتين على الأقل منذ عام 2014.

ولم يحضر قابوس القمة الأخيرة لمجلس التعاون الخليجي التي عقدت بالسعودية يوم الثلاثاء حيث مثل السلطنة وفد برئاسة نائب رئيس الوزراء.