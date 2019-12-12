شماتة “الذباب الإماراتي” بسيول عُمان انقلبت عليهم .. “شاهد” مطار دبي يغرق في شبر ماء!

“دبي غرقت في شبر ماء”، بهذا العبارة يمكن وصف الحالة التي مرّت بها إمارة دبي اليوم، الخميس، بعد سقوط أمطار نتيجة حالة عدم استقرار جوي تؤثر على الدولة وتستمر عدة أيام.

وكان أبرز مشهد لتأثير المنخفض الجوي، هو لحظة غرق مطار دبي ما يكشف رداءة البنية التحتية في المطار والإمارة بشكلٍ عام.

أيقونة السياحة في #الامارات غارقة في السيول!



هذا مطار دبي تحول الى المحيط الهندي 👇 pic.twitter.com/ZDaQNmztrA — تلسكوب نيوز (@TNNArabic) December 12, 2019

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، تُظهر غرق المطار وتوقف حركة الطيران والمسارعة لنقل البضائع عبر المياه الغزيرة قبل تلفها.

هذا وأعلنت مؤسسة مطارات دبي عن عودة حركة اقلاع وعودة الحركة الجوية الى طبيعتها عبر مطار دبي الدولي نتيجة تحسن الاحوال الجوية وتوقف هطول الامطار.

وأِشارت في تغريدة على حسابها الرسمي بـ”تويتر” أن مطارات دبي تعمل مع شركاء الخدمة على بذل كل الجهود لضمان راحة المسافرين المتواجدين في مباني المطار.

وكان مطار دبي الدولي أعلن بالأمس تأخر حركة الطيران بالمطار نظراً للظروف الجوية غير المستقرة وتجمع مياه الأمطار.

وتتأثر دولة الإمارات حالياً بحالة عدم استقرار جوي تزداد خلالها السحب مع فرصة لسقوط الأمطار ابتداءً من مطلع الأسبوع الجاري.

وبدأ سقوط الأمطار بالجزر، وتقدم نحو السواحل والمناطق الشمالية والشرقية، وسط تحذيرات للمواطنين بمتابعة الحالة الجوية عبر القنوات الرسمية.

