السعوديون استفاقوا أخيراً من غفلتهم .. حملة واسعة لـ #مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه التي تنشر السموم والسرطانات!

تصدر وسم “#مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بالتريند السعودي على تويتر، ضمن حملة يقودها ناشطون لإجبار الدولة على منع استيراد البضائع الفاسدة والمضرة التي تأتي من الإمارات بحسب وصفهم.

#مقاطعة #مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه



واسفاه اسمه حليب السعودية



ويعبأ في الإمارات!؟!؟!؟!؟



تم اختراق كل شئ في السعودية بدون استثناء من قبل الحكومة الإماراتية وبمساعدة بعض الخونة من ابناء الوطن الذين لايستحقون العيش على أرضه



هل هذه بلدنا السعودية التي نعرفها؟؟؟؟ pic.twitter.com/Rkim27rlMR — بينجابرين #ال_زايد (@hh3_h666) December 12, 2019

#مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه#مقاطعة الصمله ياشباب وشابات الوطن قاطعوا كل ماهو إماراتي مغشوش pic.twitter.com/rUVSCISJGr — معطل بسبب الفساد والمحسوبية (@KSAeK2lEKzPtEKr) December 12, 2019

وأوضح نشطاء خطورة بعض المنتجات القادمة من الإماراتي والتي تحتوي على مواد ضارة جداً، حيث إن هذه الأصناف التي تورِّدها إلى السعودية محظورٌ بيعها في دبي، ويتم تصديرها فقط إلى السعودية ودول مجاورة.

شاهد | منتجات إماراتية مغشوشة ومقلدة يتم تزويرها في #جبل_علي وتصديرها للسوق السعودي كتب عليها : غير صالحة للاستخدام في #الامارات

و منتجات إماراتية أخرى مزورة بإسم عمان والسعودية لتلافي #مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه pic.twitter.com/AVJf50WAM8 — الخليج بوست (@alkhalejpost) December 12, 2019

#مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه

المشكله في السنوات الاخيره كثرت الامراض في السعوديه بشكل غير طبيعي مواليد بسكر مرتفع اطفال شباب امراض سرطانات واكلنا يدخل فيه كل شي حليب وسكر وشوكليت ورز وشربه كويكر والقايمه تطول كل المنتجات هذي رغم انها لعلامات تجاريه معروفه الا انها تعاد في جبل علي pic.twitter.com/MEJXo8y3s2 — سعود عبدالرحمن (@saudal91) December 12, 2019

#الامارات#مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه

شكرا جزيلا للاخوة المدخنين فلولاهم ماعرفنا اننا قاعدين ننغش وينضحك علينا واننا ضحية جبل علي!!



وين هيئة الفساد ووزارة التجاره

وين حماية المستهلك



حسبي الله ونعم الوكيل. pic.twitter.com/7hQfPh35kd — محمد (@made18181) December 12, 2019

كما بيَّن النشطاء أن المادة 629 المستخدمة في بعض المنتجات، مادة مدمِّرة لصحة الإنسان، وذكر إخصائيون أن بعض المنتجات مثل الدخان والأدوية، كلها مغشوشة.

قبل 7 أعوام، كشف الاقتصادي المعتقل الاستاذ عصام الزامل عن تعامل #الإمارات الاقتصادي مع إيران، وإسهامها في انقاذ الاقتصاد الايراني من الانهيار.#مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه https://t.co/3Dt47kJ14E — نحو الحرية (@hureyaksa) December 12, 2019

#الدخان_الجديد_مغشوش20#مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه

الكثير من المنتجات التي تدخل المملكة وعليها U.A.E او الكود 629 هذا صناعة الامارات بجبل علي مطرسة وغش احذروا منها لماذا لا يتم السيطرة على مثل هذه الحالات؟! pic.twitter.com/3T9H67uY7C — عبدالرحمن الكعبي (@abdalrahman1925) December 12, 2019

#مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه

أتمنى من الجميع نشر ثقافة فحص البار كود

لسلامتكم من المنتجات المغشوشة التي تأتي من الإمارات

إذا وجدتم بداية البار كود (6290)

فأعلموا أنه صنع جبل علي

انتبهوا من أنواع الشاي والحلويات هي الأكثر غشاً

مثل الليبتون

عدم تثقيف أهلك هو تسببك بهلاك صحتهم — أبو مستهيل (@abu_musthil) December 12, 2019

وشهدت حملة مقاطعة البضائع الإماراتية نجاحاً غير متوقع، حيث شاركت فيها شخصيات من دول عربية وإسلامية، حيث أن القائمين على الحملة يسعون إلى استجابة مواطنين عرب لمقاطعة المنتجات والخدمات الإماراتية.

ويشار إلى أن اليمنيين كانوا هم أول من أطلقوا حلمة على تويتر لمقاطعة المنتجات الإماراتية ردا على عربدة عيال زايد ببلادهم انتهاكات الإمارات في بلادهم.



☕️🌹#مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه

الحذر من غالبية منتجات الامارات والتي تعد مبيدات بشرية.

عدة منتجات منتهية الصلاحية يعاد تدويرها في جبل علي ويعاد تصديرها للسعوديه واليمن وعمان ومصر، أما الدول الأخرى رفضت دخولها لأنها مسببه للسرطان

ومنها السجائر التي لا تمت للتبغ بأي صلة ..! pic.twitter.com/WGMo2Zqyc1 — ‏﮼سارا﮼العبدالله﮼🇸🇦 (@alshammarya10) December 12, 2019

بعد حذف تاق #مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه

واستبداله بـ تاق #مقاطعه هنا تعرف ان الموضوع جد وان المنتجات الامارتية مضروبة فعلاً



راح أبدأ بنفسي واقاطع

صحتي وصحة أهلي تهمني ماتهم أحد غيري pic.twitter.com/tBRoZigU7k — سلطان ™ (@sul6an_03) December 12, 2019

وجاء الوقت لأن يقوم مغردو #السعودية بالتغريد ضد الحكومة الإماراتية!



لم يبقى اي شعب في اي دولة لم يهاجم الحكومة فماشاء الله #محمد_بن_زايد لم يقصر مع أحد .. — عبدالله الطويل (@AbdullahBotawil) December 12, 2019

شاهد | نشطاء سعوديون يحكون عن تضررهم من المنتجات الاماراتية المغشوشة التي تغزو بلادهم ويطالبون بـ #مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه pic.twitter.com/ggDIXidG7x — الخليج بوست (@alkhalejpost) December 12, 2019

وتزامنت حملة المقاطعة مع تجدد شكاوى مدخنين سعوديين من منتجات تبغ “مغشوشة” دخلت الأسواق السعودية مؤخرا، يقولون إنها تحتوي على “نكهة مختلفة” بعد إصدراها بغلاف جديد.

وعلى إثر ذلك، استدعت وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء السعودية شركات التبغ وطالبتها بالإفصاح عن المكونات الجديدة والاستجابة لاستفسارات المستهلكين.