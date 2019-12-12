حملة سعودية لمقاطعة المنتجات الاماراتية
حملة سعودية لمقاطعة المنتجات الاماراتية
الهدهد

السعوديون استفاقوا أخيراً من غفلتهم .. حملة واسعة لـ #مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه التي تنشر السموم والسرطانات!

كتب وطن
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تصدر وسم “” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بالتريند السعودي على تويتر، ضمن حملة يقودها ناشطون لإجبار الدولة على منع استيراد البضائع الفاسدة والمضرة التي تأتي من الإمارات بحسب وصفهم.

وأوضح نشطاء خطورة بعض المنتجات القادمة من الإماراتي والتي تحتوي على مواد ضارة جداً، حيث إن هذه الأصناف التي تورِّدها إلى السعودية محظورٌ بيعها في دبي، ويتم تصديرها فقط إلى السعودية ودول مجاورة.

كما بيَّن النشطاء أن المادة 629 المستخدمة في بعض المنتجات، مادة مدمِّرة لصحة الإنسان، وذكر إخصائيون أن بعض المنتجات مثل الدخان والأدوية، كلها مغشوشة.

وشهدت حملة مقاطعة البضائع الإماراتية نجاحاً غير متوقع، حيث شاركت فيها شخصيات من دول عربية وإسلامية، حيث أن القائمين على الحملة يسعون إلى استجابة مواطنين عرب لمقاطعة المنتجات والخدمات الإماراتية.

ويشار إلى أن اليمنيين كانوا هم أول من أطلقوا حلمة على تويتر لمقاطعة المنتجات الإماراتية ردا على عربدة عيال زايد ببلادهم انتهاكات الإمارات في بلادهم.

وتزامنت حملة المقاطعة مع تجدد شكاوى مدخنين سعوديين من منتجات تبغ “مغشوشة” دخلت الأسواق السعودية مؤخرا، يقولون إنها تحتوي على “نكهة مختلفة” بعد إصدراها بغلاف جديد.

وعلى إثر ذلك، استدعت وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء السعودية شركات التبغ وطالبتها بالإفصاح عن المكونات الجديدة والاستجابة لاستفسارات المستهلكين.

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