الثوار جعلوه عبرة .. مسلح قتل 5 متظاهرين انتهى به الحال جثة هامدة معلقة على عمود في بغداد

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو أظهر جثة معلقة في أحد ميادين العاصمة العراقية بغداد، قيل إنها لمسلح أطلق النار على المتظاهرين وقتل 5 منهم.

https://www.facebook.com/RudawArabi/videos/2386729848102825/?v=2386729848102825

وبحسب وسائل إعلام عراقية علق متظاهرون عراقيون اليوم، الخميس، جثة مسلح قتل 5 متظاهرين، على عمود المرور في ساحة الوثبة وسط العاصمة العراقية بغداد.

وأظهرت لقطات الفيديو، عددا كبيرا من المحتجين وهم يركلونه ويطعنونه، وبعد ذلك رفع الشاب الذي كان يرتدي سروالا قصيرا، بعد ربطه من قدميه وتعليقه مقلوبا على الإشارة المرورية في وسط ساحة الوثبة، وهو جثة هامدة.

من جانبها أدانت الشرطة العراقية الحادث وقالت إن متظاهرين غاضبين، هاجموا شابا وقتلوه ومثلوا بجثته وعلقوها على عمود إشارة مرورية وسط بغداد، في تصرف قد يسىء إلى الحركة الاحتجاجية التي تقدم نفسها على أنها “سلمية”، بحسب تصريحات الشرطة.

وكان زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي قد غرد في وقت سابق من اليوم الخميس بشأن قيام المتظاهرين بـ”تعليق” أحد الأشخاص قيل إنه “مندس” على عامود وسط بغداد.

ونشر الخزعلي في تغريدة له “الى متى تستمر الفوضى وغياب القانون وضعف الأجهزة الامنية وانفلات السلاح وانتشار الميليشيات القذرة ؟!”.

يذكر ان ساحة الوثبة وسط العاصمة العراقية بغداد قد شهدت اليوم الخميس، قيام مسلح مطلوب باطلاق النار على متظاهرين خلال محاولتهم اعتقاله، ما ادى الى مقتل خمسة منهم واحتراق مخزن تجاري كان مختبئا فيه.

