مفاجأة وكشف خطير.. مصادر تفضح خطة عتّال حقائب “بن زايد” لضرب اقتصاد الأردن

نقل موقع أردني عن مصادر وصفها بـ”العليمة”، عن خطة للقيادي الفلسطيني المفصول من حركة فتح محمد دحلان والمتواجد في الإمارات، لضرب الإقتصاد الأردني.

وقالت المصادر لموقع “خبرني” الأردني، إن “دحلان” -الذي اصطلح على تسميته “عتال حقائب محمد بن زايد”- خطط عبر شركة محلية لبيع منتجاتها بسعر أقل من السوق لضرب المجموعة الاقتصادية الأردنية التي توظف آلاف الأردنيين.

وبينت أن الهدف من بيع المنتجات بسعر أقل؛ هو دفع المجموعة الاقتصادية لخفض سعرها أكثر من الحد الذي تحتمله، ما يعني خسارتها وتسريح موظفيها الأردنيين.

وأكدت المصادر أن الكلف التي تتحملها المجموعة أعلى من كلف غيرها من الشركات، بسبب رؤية مؤسس المجموعة في توفير فرص عمل للأردنيين على حساب الربح الفاحش، بما يدعم الاقتصاد الأردني.

يأتي ذلك في وقت تعاني فيه السوق من ركود وسط تباطؤ نشاط مختلف القطاعات الاقتصادية.