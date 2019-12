فيديو “مثير” يُشعل جدلاً واسعاً .. ملكة جمال لبنان السابقة مع ابنها تقبله على السرير!!

View this post on Instagram

بخاف يوعى بس ما فيي سيطر بس شوف هيك خدّ قتتتتتللللل يعني ما بعرف كيف بدي فش خلقي و بوسه بصير شد على حالي تحتى ما شد على خدّه 😂😂😂😂🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️ يؤبرني ! الله يحمي و يخليلي ياه ويحمي ولاد الناس و يخليهم لأهلهم #نادين_نسيب_نجيم #nnn #nadinenassibnjeim