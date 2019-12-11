شقيق أمير قطر ينشر تغريدة “ناريّة” عن “مكر” دول الحصار .. فما الذي يُعدّون له؟

نشر الشيخ جوعان بن حمد، شقيق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، تغريدةً ناريّةً شخّص بها الأزمة الخليجية المتواصلة، وألمح فيها الى حكمة قطر في التعاطي مع “المكر” الذي تعرّضت له من دول الحصار.

وكتب الشيخ جوعان في تغريدته التي لاقت تفاعلاً واسعاً: “العبرة بالنهايات وليس بالبدايات، والحكمة في السياسة لا بد أن تهزم المكر، لأن الحكيم يراهن على التعقّل والتحمّل والمكّار يراهن على التحيّل والتعجّل”.

وأضاف: “من أراد المثال فلينظر كيف تتحول بعض أحلام السيطرة والتمدد إلى كوابيس”.

العبرة بالنهايات وليس بالبدايات، والحكمة في السياسة لا بد أن تهزم المكر، لأن الحكيم يراهن على التعقّل والتحمّل والمكّار يراهن على التحيّل والتعجّل ..

ومن أراد المثال فلينظر كيف تتحول بعض أحلام السيطرة والتمدد إلى كوابيس .. — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) December 11, 2019

وتحدثت تقارير خلال الأسابيع القليلة الماضية، عن انفراجة قريبة بالأزمة الخليجية، الناجمة عن فرض حصار على قطر من قِبل السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، منذ عام 2017، بدعوى دعم الإرهاب وهو ما نفته الدوحة بشدة، معتبرة أنه للسيطرة على قرارها السيادي.

في المقابل، يرى مراقبون ومحللون أن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، لا يريد للمصالحة السعودية – القطرية أن تتم.

هذا وقال ضابط في جهاز الأمن الإماراتي عبر حسابٍ في “تويتر”، الاربعاء، إن أنباءً تتردد داخل أروقة الجهاز الأمني عن زيارة محتملة، من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد للسعودية قريباً.

وذكر حساب “بدون ظل” في تغريدةٍ تابعتها “وطن” أن سبب الزيارة المحملة التي سيقوم بها “بن زايد” للسعودية، هو الحديث مع ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، على ما تم الاتفاق عليه مع دولة قطر.

تتردد انباء داخل اروقة جهازنا الامني

عن زيارة محتملة ، من الشيخ محمد بن زايد

للسعودية قريبا ، للحديث مع الامير محمد بن سلمان ، على ماتم الاتفاق علية مع دولة قطر. — بدون ظل (@without__shadow) December 10, 2019

وكان الكاتب البريطاني الشهير “ديفيد هيرست” كشف عن أن ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد سيبذل قصارى جهده لإفشال أي صفقة لمصالحة السعودية مع قطر.

وقال “هيرست” إنه ليس من الواضح إذا كانت المبادرة الحالية لإنهاء الحصار ستنجح؛ فمحمد بن زايد بحاجة إلى الصراع لكي يصبح له نفوذ، ولن تكون له قيمة من دون السعودية، ومن دون محمد بن سلمان على وجه الخصوص.