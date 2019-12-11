“شاهد” حصان شعبان عبدالرحيم يموت حزناً عليه.. “رفض الطعام والشراب بعد يوم من الوفاة”

كشف وحيد شعبولا، صديق ومدير أعمال الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، عن نفوق الحصان الخاص بالراحل حزناً عليه.

وقال شعبولا في حوار أجرته صحفي ” إنهم فوجئوا بالحصان يرفض الطعام والشراب بشكل نهائي بعد يومٍ من الوفاة، ولم يستطع أحد التأثير عليه حتى الطبيب البيطري، لينفق بعد يومين على رحيل صاحبه عن عالمنا الثلاثاء 3 ديسمبر/كانون الأول 2019.

وقد أكد مدير الأعمال الملقب بـ «شبحولا» أن صديقه كان محباً للحيوانات، وكان يملك كلبة اسمها كنزي، وقد تأثرت كثيراً لوفاته، مؤكداً أنه رآها تدمع بعد وفاة «شعبولا» بسبب مضاعفات صحية أصيب بها. وفق ما أبلغ “اليوم السابع”.

وكان الفنان الشهير بأغنية «أنا بكره إسرائيل» يعاني منذ فترة طويلة من أزمة صحية في قدمه، بعد أن تعرضت للكسر، وقام بعملية تركيب مسامير، وعقب أيام من عودته من المملكة العربية السعودية، حيث أحيا حفلاً ضمن حفلات «موسم الرياض»، ارتفعت درجة حرارته، وحُجز في المستشفى، حيث توفِّي إثر أزمة قلبية حادة أصابته بالمستشفى.

قاسم عبدالرحيم الفنان الأمي البسيط

يذكر أن عبدالرحيم، الذي اشتهر بارتداء ملابس لافتة للنظر من مواليد 1957، اسمه الحقيقي «قاسم»، لكنه اختار شعبان اسماً فنياً له؛ لأنه شهر ميلاده بالتاريخ الهجري.

لم يتلقّ عبدالرحيم أي تعليم، إذ عمل في كيّ الملابس مع والده، ومساءً كان يمارس هوايته في الغناء بالأعراس الشعبية، حتى اكتشفه المغني الشعبي أنور العسكري، الذي درّبه على طريقة المطرب الشعبي عبده الإسكندراني، وفق موقع «السينما.كوم».

بعدها تعرَّف على الملحن الشعبي وهبة الشاذلي، الذي عرَّفه على المنتج سيد عبداللطيف، وهو صاحب الفضل في إصدار أول ألبوم غنائي له، هو «أحمد حلمي اتجوز عايدة»، ثم قدم ألبوم «كداب يا خيشة»، ولاقى تفاعلاً مقبولاً، لكن لم ينَل الشهرة حتى أصدر أغنيته الشهيرة «أنا بكره إسرائيل» عام 2001، في أعقاب الانتفاضة الفلسطينية الثالثة.

اشترك الفنان الذي كان أرمل وأباً لـ5 أولاد في بطولة أفلام ومسرحيات، أبرزها أفلام: «فلاح في الكونغرس»، و«مواطن ومخبر وحرامي»، ومسرحيات: «دو ري مي فاصوليا»، و«سامحوني ماكنش قصدي». أيضاً عمل مقدماً لبرنامج كوميدي بعنوان «هات من الآخر» على قناة «نايل كوميدي».