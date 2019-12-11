ترامب منع ابن زايد من حضور قمة الرياض لإتمام المصالحة بين قطر والسعودية.. تفاصيل جديدة تكشف ما دار خلف الكواليس

كشف حساب شهير بتسريباته السياسية على موقع التواصل تويتر، عما وصفه بضغوط أمريكية مورست على ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد لعدم حضور القمة الخليجية الأخيرة بالرياض وتمثيل ابن راشد للإمارات بدلا عنه.

حساب “بدون ظل” الذي يعرف نفسه على أنه ضابط بجهاز الأمن الإماراتي ويحظى بمتابعة أكثر من ربع مليون شخص على تويتر، قال في تغريدة له رصدتها (وطن) إنه كان مخططا أن يقوم الشيخ محمد بن زايد بالذهاب إلى قمة الخليج التي أقيمت في الرياض.

كان مخططا ان يقوم الشيخ محمد بن زايد

الذهاب إلى قمة الخليج التي اقيمت في الرياض ، ولكن هناك ضغوط امريكية مورست

على الشيخ محمد بعدم الذهاب ، حتى تسير

المحادثات بين السعودية وقطر بالشكل الطبيعي ، وبناء على الضغوط الامريكية ذهب

الشيخ محمد بن راشد حفظه الله بدلا عنه. — بدون ظل (@without__shadow) December 11, 2019

وتابع موضحا:”ولكن هناك ضغوط أمريكية مورست على الشيخ محمد بعدم الذهاب، حتى تسير المحادثات بين السعودية وقطر بالشكل الطبيعي وبناء على الضغوط الامريكية ذهب الشيخ محمد بن راشد بدلا عنه.”

ولفت الحساب الإماراتي في تغريدة أخرى إلى أن الشيخ محمد بن زايد منزعج للغاية بسبب عدم خروج تصريح من أي مسؤول سعودي يطالب قطر بتنفيذ الشروط الـ١٣، ما سبب لـ ابن زايد حالة من الارتباك خشية أن تتخلى السعودية عن موقفها السابق.

الشيخ محمد بن زايد منزعج للغاية ، بسبب عدم خروج تصريح من اي مسؤول سعودي

يطالب قطر بتنفيذ الشروط ١٣ وهذا الامر

سبب للشيخ محمد الارتباك خشية ، ان تتخلى

السعودية عن موقفها السابق. — بدون ظل (@without__shadow) December 11, 2019

وتحدثت تقارير خلال الأسابيع القليلة الماضية، عن انفراجة قريبة بالأزمة الخليجية، الناجمة عن فرض حصار على قطر من قِبل السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، منذ عام 2017، بدعوى دعم الإرهاب وهو ما نفته الدوحة بشدة، معتبرة أنه للسيطرة على قرارها السيادي.

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وعزز تلك الأنباء، مشاركة منتخبات السعودية والإمارات والبحرين في “خليجي 24” بعد رفضهم المشاركة سابقا.

والثلاثاء، انعقدت القمة الخليجية في العاصمة السعودية الرياض، حيث ترأس وفد دولة قطر رئيس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني.

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وأعلنت القمة الخليجية الـ 40، البيان الختامي لها بعد نحو 30 دقيقة على انطلاقها، في أقصر القمم منذ أزمة التي اندلعت منتصف 2017.

وقال أمیر الكويت، الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في كلمةٍ بالقمة، إن القمة الخليجية شهدت أجواءً إيجابية، معتبرًا ذلك مؤشرًا على تمسك دولها بوحدتهم.