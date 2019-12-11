بعد إعلانهم تطوير أنظمة دفاع جوي.. الحوثيون يُمطرون جازان بصواريخ “الكاتيوشا” وهذا ما حدث لمستشفى حكومي

بعد يوم واحد من إعلان جماعة الحوثي أنها تعمل على تكنولوجيا جديدة لنظام دفاع جوي خاص بها من أجل تحييد التهديدات المستقبلية من طائرات التحالف التي تقودها السعودية، أكدت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة جازان السعودية ورود عدد من البلاغات لفرقها، مساء أمس، تفيد بسقوط شظايا مقذوفين عسكريين على مستشفى محافظة الحرث العام.

وقالت المديرية في تغريدة على “تويتر” إن الدفاع المدني في جازان استلم “بلاغا عن سقوط مقذوفين عسكريين أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على محافظة الحرث، الأول سقط في أرض فضاء، والثاني سقط بجوار مستشفى الحرث العام ونتج عنه تضرر سور المستشفى الخارجي ولا توجد إصابات ولله الحمد”.

باشر مدني #جازان مساء أمس بلاغاً عن سقوط مقذوفين عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على محافظة #الحرث ، الأول سقط في أرض فضاء ، والثاني سقط بجوار مستشفى الحرث العام ونتج عنه تضرر سور المستشفى الخارجي ولا توجد إصابات ولله الحمد. pic.twitter.com/B9YdLncrHi — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) December 11, 2019

من جهته، أفاد المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة جازان، يحيى القحطاني، بـ “عدم وجود أي أضرار بشرية، حيث تمت مباشرة تنفيذ أعمال الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات”

ووفقًا لمقابلة مع جريدة “المسيرة” التابعة للحوثيين، قال وزير دفاع الحوثيين اللواء محمد العاطفي إن القوات تستعد لشن “هجوم استراتيجي سيؤدي إلى شل قدرات التحالف العدواني الذي تقوده السعودية”.

وحذّر وزير دفاع الحوثيين دولة الإمارات- الشريك للسعودية في التحالف- وإسرائيل التي قال إنها حاضرة منذ اليوم الأول للعدوان على بلاده.

وقال: “لدينا قاعدة بيانات للأهداف العسكرية البحرية والبرية للعدو الصهيوني، وسوف نقوم بلا تتردد في ضربهم إذا قررت القيادة”.

وأشار “العاطفي” إلى أن قواته المسلحة لديها قدرات جديدة ومتطورة للتسلح.

وذكر أن “السلاح الذي أسقط عددًا من طائرات التحالف سيتم الإعلان عنه قريبًا”، مضيفًا أنه “قواته تمتلك قدرات لتحييد سلاح الجو المعادي”.

وأفاد موقع إخباري تابع للحوثيين بأن مسلحي الجماعة أسقطوا أول أمس رابع طائرة للسعوديين خلال أسبوع، وذكر أنه تم إسقاطها فوق منطقة جيزان الحدودية السعودية.

وكان وزير الشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير ألمح قبل أيام إلى قبول حكم الحوثيين في اليمن حين قال إن جميع اليمنيين بمن فيهم الحوثيون، يمكن أن يكون لهم دور في مستقبل اليمن.

وخلال حديثه بالمؤتمر الدولي “حوار المتوسط” في روما، أكد الجبير أنه يمكن أن يكون هناك تسوية في البلاد، والتي تسبق حل النزاع المستمر.

وقال “هناك إمكانية لتهدئة الوضع الذي سيعقبه التسوية في اليمن”، وفقا لقناة التلفزيون السعودي، وقناة العربية.

وأضاف “كل اليمنيين، بمن فيهم الحوثيون لهم دور في مستقبل اليمن”.