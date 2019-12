الأردنية ميس حمدان تشعل مواقع التواصل بفيديو “مثير” استعرضت فيه مهاراتها بالرقص الشرقي

View this post on Instagram

لىً لىً بنت مي و اصحابها خواجات حبتين فطلبو مني اوريهم كم حركه عربي وزي منتو شايفين يجننو…… مي سليم ارجوكي شوفي حتموتي من الضحك على بنتك …ربنا يحميلكو ولادكم كلكم 🙏…………………………………………………………………….#maishamdan # النسر #ميس_حمدان #niece #auntie