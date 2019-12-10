“شاهد” هكذا رد وزير الخارجية السعودي على سؤال بشأن المفاوضات مع قطر بعد أن أحرجه أحد الصحفيين

رد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على سؤال أحد الصحفيين بشأن مفاوضات الأزمة الخليجية والتواصل مع قطر وأين وصلت هذه المفاوضات التي ترعاها الكويت وسلطنة عمان.

وقال وزير الخارجية السعودي، في مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي، عقب اختتام القمة الخليجية الأربعون في الرياض، ردا على سؤال الصحفي إن جهود أمير الكويت مستمرة لحل الأزمة.

وتابع:”ونفضل أن يكون هذا الموضوع بعيد عن الإعلام”

وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن وحدة الدول الخليجية “ثابتة ومتماسكة”.

وتابع الأمير فيصل بن فرحان بقوله “على النظام الإيراني تغيير تصرفاته قبل أن يدعو للسلام”.

واستمر بقوله “من الصعب أن تكون إيران جزءا من منظومة أمنية في المنطقة”.

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، قد افتتح أعمال القمة الخليجية الأربعين المقامة في الرياض.

وقال الملك سلمان، إن “مجلس التعاون الخليجي تمكن من تجاوز الأزمات التي مرت بالمنطقة”، مطالبا دول الخليج بأن “تتحد في مواجهة عدوانية إيران”، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأضاف أن “النظام الإيراني يواصل أعماله العدائية، ودعم الإرهاب، ما يتطلب منا المحافظة على مكتسبات دولنا ومصالح شعوبنا، والعمل مع المجتمع الدولي لوقف تدخلات هذا النظام وتأمين نفسها في مواجهة هجمات صواريخه الباليستية”.

وأكد العاهل السعودي على أهمية “التعامل بجدية مع برنامج إيران النووي لتطوير الصواريخ الباليستية”، مشددا على “أهمية تأمين مصادر الطاقة وسلامة الممرات المائية والملاحة البحرية في المنطقة”.

كما تطرق الملك سلمان إلى القضية الفلسطينية، مؤكدا على موقف المملكة الثابت والداعم لحقوق الفلسطينيين على ضوء القرارات الدولية.