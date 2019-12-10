بعد إصابته بمرض خطير كاد يفقده بصره.. “شاهد” هكذا بدا عمر البشير في أحدث ظهور له

تداول ناشطون بمواقع التواصل ووسائل إعلام سودانية مقطعا مصورا لأحدث ظهور للرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، والذي ظهر في النيابة الجنائية للتحقيق معه في البلاغ المقدم ضد مدبري ما يعرف بـ”انقلاب الـ 30 من يونيو 1989″.

وأوضح مصدر قضائي أن البشير وصل إلى النيابة وسط إجراءات أمنية مشددة، بحسب ما نشرت صحيفة “البشاير”.

وفي 13 مايو الماضي، أعلنت النيابة السودانية الموافقة على فتح تحقيق في بلاغ يتهم البشير ومعاونيه بـ”تقويض النظام الدستوري” على خليفة “انقلاب 1989”.

واستمعت النيابة، يوم 22 يونيو، لأقوال زعيم حزب الأمة القومي المعارض، الصادق المهدي.

وكان طبيب سوداني كشف في أكتوبر الماضي، عن تدهور خطير بصحة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، مؤكدا أنه بات مهددا بفقدان البصر.

وكشف الطبيب أن ذلك بينته الفحوصات التي أجراها مؤخرا بمستشفى العيون، بتوصية طبية من سجن كوبر الذي يقبع فيه منذ 8 أشهر.

وأفاد الطبيب الذي لم يكشف عن اسمه لصحيفة “الصيحة” السودانية، بأن البشير يرتدي نظارة طبية منذ سنوات، وأن حرارة السجن أدت إلى إصابته بحالة التهابية في عينيه.

وكان البشير قد نقل من معتقله إلى “مركز السودان لطب العيون” بالعاصمة الخرطوم، في أول زيارة لطبيبه الخاص المختص بالعيون.