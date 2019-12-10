نصيحة بجمل من “رامبو الامارات” ضاحي خلفان إلى ترامب: لا تحارب الصين لأن سورها العظيم سيحميها!

وجه ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، نصيحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعدم محاربة الصين كون هذه الحرب ليست من مصلحة أمريكا.

وقال خلفان المعروف عنه تغريداته المثيرة للجدل في تغريدة رصدتها “وطن”، :” ليس من مصلحة امريكا محاربة الصين…سور الصين الاقتصادي عظيم سيحميها من جميع محاولات الخصوم…ولذلك التعاون هو الاسلوب الأمثل “.

ليس من مصلحة امريكا محاربة الصين…سور الصين الاقتصادي عظيم سيحميها من جميع محاولات الخصوم…ولذلك التعاون هو الاسلوب الأمثل. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 10, 2019

وأثارت تغريدة خلفان، سخرية واسعة بين المعلقين الذين وصفوه بأقزع الالفاظ تعد تغريدته الغريبة.

هههههه تنصح امريكا انت ي متخلف — عبد العزيز القفري (@fhd4115) December 10, 2019

ذكرتنى بالحمار ال بيتكلم عن مشكله الاسد مع النمر ..وجلس الحمار ينصح الاسد بكيف يحل مشكلته مع النمر #حمار — ahmed (@ahmed77665763) December 10, 2019

ويبدو أن الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين لا يتراجع، بل أنه سيتفاقم على المدى القريب، وقد يؤدي لنتائج أسوأ من المتوقعة.

وأعربت الصين عن أملها في التوصل إلى اتفاق تجارة مع الولايات المتحدة في أسرع وقت ممكن وسط محادثات مكثفة قل فرض رسوم جمركية جديدة على واردات من الصين كما هو مقرر منتصف الشهر الحالي.

وقال رن هونغ بين مساعد وزير التجارة للصحفيين اليوم إن بكين تأمل في التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين في أسرع وقت.

وقال “بالنسبة لمحادثات التجارة الصينية الأمريكية والمفاوضات، نأمل أن يستطيع الطرفان، على أساس من المساواة والاحترام المتبادل، دفع المفاوضات قدما، مع الوضع في الاعتبار المصالح الأساسية لكل منهما للتوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف في أسرع وقت ممكن”.

وتتفاوض الصين والولايات المتحدة على ما يطلق عليه “المرحلة واحد” من اتفاق يهدف لنزع فتيل النزاع التجاري القائمـ لكن لم يتضح إذا كان مثل هذا الاتفاق سَيُبرم في المدى القصير.

وتطالب الصين بإلغاء الرسوم الحالية التي تفرضها الولايات المتحدة على سلع بقيمة 375 مليار دولار تستوردها من الصين فضلا عن إلغاء الرسوم المقرر أن تفرض في 15 ديسمبر كانون الأول على بقية صادراتها إلى الولايات المتحدة والبالغة قيمتها 156 مليار دولار.

وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين بالتعهد بحد أدنى من المشتريات من المنتجات الزراعية الأمريكية وتنازلات أخرى خاصة بحقوق الملكية الفكرية وفتح أسواق الخدمات المالية في الصين.