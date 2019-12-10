مصدر يكشف: “شيطان العرب” سيتوجّه للسعودية لـ”يوسوس” لـ”بن سلمان” بإفشال المصالحة مع قطر

قال ضابط في جهاز الأمن الإماراتي عبر حسابٍ في “تويتر” إن أنباءً تتردد داخل أروقة الجهاز الأمني عن زيارة محتملة، من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد للسعودية قريباً.

وذكر حساب “بدون ظل” في تغريدةٍ تابعتها “وطن” أن سبب الزيارة المحملة التي سيقوم بها “بن زايد” للسعودية، هو الحديث مع ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، على ما تم الاتفاق عليه مع دولة قطر.

تتردد انباء داخل اروقة جهازنا الامني

عن زيارة محتملة ، من الشيخ محمد بن زايد

للسعودية قريبا ، للحديث مع الامير محمد بن سلمان ، على ماتم الاتفاق علية مع دولة قطر. — بدون ظل (@without__shadow) December 10, 2019

وتأتي هذه الأنباء بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها “بن سلمان” للإمارات قبل أيام، حيث ترأس مع “بن زايد” أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي ــ الإماراتي الذي استضافته العاصمة أبوظبي.

وتحدثت تقارير خلال الأسابيع القليلة الماضية، عن انفراجة قريبة بالأزمة الخليجية، الناجمة عن فرض حصار على قطر من قِبل السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، منذ عام 2017، بدعوى دعم الإرهاب وهو ما نفته الدوحة بشدة، معتبرة أنه للسيطرة على قرارها السيادي.

وعزز تلك الأنباء، مشاركة منتخبات السعودية والإمارات والبحرين في “خليجي 24” بعد رفضهم المشاركة سابقا.

والثلاثاء، انعقدت القمة الخليجية في العاصمة السعودية الرياض، حيث ترأس وفد دولة قطر رئيس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني.

وأعلنت القمة الخليجية الـ 40، البيان الختامي لها بعد نحو 30 دقيقة على انطلاقها، في أقصر القمم منذ أزمة التي اندلعت منتصف 2017.

وقال أمیر الكويت، الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في كلمةٍ بالقمة، إن القمة الخليجية شهدت أجواءً إيجابية، معتبرًا ذلك مؤشرًا على تمسك دولها بوحدتهم.

بينما قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ان المنطقة تمر حاليًا بـ”ظروف وتحديات تستدعي تكاتف الجهود لمواجهتها”.