الفنانة السعودية الشهيرة مروة سالم تثير جدلاً مع زوجها في سيارة
الفنانة السعودية الشهيرة مروة سالم تثير جدلاً مع زوجها في سيارة
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فيديو أثار جدلاً كبيراً .. جرأة و”وقاحة” فنانة سعودية شهيرة وزوجها داخل سيارة في الرياض!

كتب وطن
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أثارت الفنانة الشهيرة جدلاً كبيراً، بعد ظهورها في مقطع فيديو وصفه الجمهور بـ”المخل” مع زوجها داخل سيارة.

وتظهر الفنانة وهي تتحدث إلى الجمهور بينما يقوم زوجها الكاتب محمد سلامة بتقبيلها على الهواء، وهو ما أثار غضب الجمهور، وطالبهما باحترام عادات وتقاليد المجتمع السعودي.

حدث ذلك خلال تجوالهما في السيارة داخل مدينة فابتسمت الفنانة بعد القبلة وتوجهت لجمهورها تقول “انتظرونا بعد شوية في الدراهة.. وتمنوا لنا الخبر السعيد.. والله أجواء البوليفارد تجنن لولا إنا إحنا في ، كنت قولت إحنا في باريس”.
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