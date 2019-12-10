شاهين السليطي يُخرس أنور قرقاش ويصف محمد بن زايد بـ”المعتوه” الذي يجب أن يعالج في مستشفى المجانيين

ألجم شاهين السليطي العميد المتقاعد في المخابرات القطرية، أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتية، بعد دعوته من كانوا سبب الأزمة الخليجية- حسب قوله- لتغليب مصلحة مجلس التعاون الخليجي في إشارة إلى قطر التي تحاصرها إماراته إلى جانب السعودية والبحرين تحت حجج واهية قبل عامين.

وقال قرقاش في تغريدة رصدتها “وطن”، ( تشخيص حالة مجلس التعاون لمن يريد أن يكون صادقا وأمينا أساسه تغليب مصلحة المجلس، والمسؤولية تبدأ ممن كان سبب الأزمة بمراجعة سياساته الخاطئة التي أدت إلى عزلته ).

وأضاف قرقاش أو وزير التغريد كما هو متعارف عليه في مواقع التواصل الاجتماعي :” الإلتزام بالعهود وإستعادة المصداقية والتوقف عن دعم التطرف والتدخل هو بداية العلاج “.

تشخيص حالة مجلس التعاون لمن يريد أن يكون صادقا وأمينا أساسه تغليب مصلحة المجلس، والمسؤولية تبدأ ممن كان سبب الأزمة بمراجعة سياساته الخاطئة التي أدت إلى عزلته.



الإلتزام بالعهود وإستعادة المصداقية والتوقف عن دعم التطرف والتدخل هو بداية العلاج. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 9, 2019

وهنا تصدى السليطي لتطاول قرقاش على قطر وخزعبلاته المعهودة قائلاً له في تغريدة رصدتها “وطن”، :” حالة مجلس التعاون تم تشخيصها من قبل أهل الخليج شعوباً وأسر حاكمة إلا ما رحم ربي منهم، وقد اكتشف المرض والفيروس المتسبب وهو ذلك الشخص المعتوه الذي يبحث عن بناء امبراطورية على سيقان دجاجة ويجب استئصاله وان يخضع للعلاج ويحتجز في مستشفى المجانين”.

حالة مجلس التعاون تم تشخيصها من قبل أهل الخليج شعوباً و أسر حاكمة إلا ما رحم ربي منهم

وقد اكتشف المرض والفيروس المتسبب وهو ذلك الشخص المعتوه الذي يبحث عن بناء امبراطورية على سيقان دجاجة ويجب استئصاله وان يخضع للعلاج ويحتجز في مستشفى المجانين. https://t.co/O8DUumOuR9 — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) December 10, 2019

ولاقت تغريدة السليطي تأييداً واسعاً من قبل المعلقين الذين هاجموا قرقاش ومحمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي الذين يعد المحرض الاول على حصار قطر.

نعم مستشفى المجانين هو المكان المناسب له — طب رجل (@ngyfvrATECewPxW) December 10, 2019

لا تلومونه هذا ما يحكي من رأسه انما تعليمات واوامر وينفذها — سلامة في خير (@mZRzQtA06VE80lZ) December 10, 2019

فايروس اسمه #شيطان_العرب لابد من إبادته حتي لا يتكاثر وينتشر أكثر مما هو عليه الأن — AbdAlwahab eldood (@AbdAlwh29160864) December 10, 2019

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حسم مسألة مشاركته في القمة الخليجية التي تنطلق اليوم الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض.

وكلّف الأمير تميم رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وفد دولة قطر في اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي سيعقد في وقت لاحق في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا”

وفي وقت سابق الإثنين، وصل وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي إلى السعودية، ليترأس وفد بلاده في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الخليجية. وفق وكالة الأنباء القطرية

ورسميا، لم تعلن دول مجلس التعاون حتى الساعة من سيمثلها في القمة التي تستضيفها السعودية بدلا من الإمارات.

وتكتسب القمة الخليجية، التي تستضيفها الرياض في 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أهمية كبيرة في ظل الآمال الكبيرة المُعلقة عليها لوضع حد للأزمة التي عصفت بمجلس دول التعاون الخليجي وهزت أركانه بشدة.

وفي 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تلقّى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لحضور القمة، عن طريق الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.

وتحدثت تقارير خلال الأسابيع القليلة الماضية، عن انفراجة قريبة بالأزمة الخليجية، بعد فرض حصار شامل على قطر من قِبل السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، منذ عام 2017، بدعوى دعم الإرهاب وهو ما نفته الدوحة بشدة، معتبرةً أنه للسيطرة على قرارها السيادي