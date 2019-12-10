“شاهد” منى فاروق بطلة مقاطع خالد يوسف الإباحية تثير الجدل بفيديو جديد من دبي!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو أثار جدلا واسعا، للفنانة المصرية مني فاروق صاحب قضية الأفلام الجنسية مع المخرج المصري خالد يوسف والتي أثارت جدلا في مصر.

ويظهر في الفيديو، الذي نشرته الفنانة الشهيرة عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”بصحبة لمنتج السينمائي محمد السبكي.

وتضمن الفيديو الذي نشرته مني فاروق كل من، محمد السبكي ورجل الأعمال أحمد أيوب، تم تصويره خلال رحلتها بدبي حيث ذهبت “مني” منذ شهر تقريبًا،

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ورحبت مني بالسبكي خلال الفيديو قائلة: “منور يا سبكي الدنيا ومنور دبي، ومنور يا أيوب”، ورد عليها السبكي: “ربنا يحفظك يارب”.