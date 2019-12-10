Galleryحياتنا

شاهد| كيف تبدو بطلة كمال أجسام روسية وطبيعة علاقتها بزوجها الأقل حجماً؟؟

كتب وطن
0

كشفت بطلة الروسية ” ”، أنها لا تكترث أن زوجها لديه عضلات أقل منها، لأنه يوجد بينهما حب متبادل، والشيء المهم بينهما هو السعادة.

وبدأت “كوزنتسوفا” 28 عامًا الذهاب إلى الجيم وهي في سن الرابعة عشرة.

وقالت إنها كانت تشبه “الفأر الصغير الخجول” عندما كانت طفلة قبل أن تصبح بطلة في منطقة “زابايكالسكي كراي”، وهي تبلغ من العمر 15 عامًا. بحسب صحيفة “ديلي ميل”

وأوضحت أنها لم تحلم أبدًا بحياتها المهنية في مجال الرياضة، مضيفة أن أول مدرب لها في المدرسة ساعدها على الشروع في ممارسة رياضة كمال الأجسام.

قد يعجبك ايضا
حياتنا

السعودية تسمح للنساء باستخدام القاعات الرياضية بهذا الشّرط

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.