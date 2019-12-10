“شاهد” داعية سعودي يقذف سيدة بحذائه ويطاردها في الشارع لعدم ارتدائها النقاب:”من كشفت وجهها فهي زانية”

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل في السعودية جدلا واسعا بين النشطاء، حيث أظهر واعظ سعودي يطارد امرأة في الشارع ويقذفها بحذائه لأنها كاشفة عن وجهها ولا ترتدي النقاب.

وأظهر الفيديو الواعظ وهو يقف في منتصف الطريق ، ويقول أن أي امرأة تكشف وجهها ويراه الرجل في “زانية” -بحسب وصفه-.

وأشار الواعظ إلى امرأة تسير في الشارع بينما هو يتحدث ، وقال هذه المرأة التي تمشي أمامنا زانية ، ثم خلع حذائه وقذفها به ، وسمع من خلال الفيديو صراخ الفتيات وهن يصورن الفيديو.

وأكدت وسائل إعلام سعودية أن الرجل الذي ظهر في مقطع فيديو بشخصية الواعظ وهو يقذف امرأة بحذائه في محافظة ينبع تم القبض عليه من قبل الجهات المختصة بعدما أحدث المقطع ضجة كبيرة.

وقالت مصادر إن هذا الشخص يعاني من مشاكل نفسية وتم توقيفه لاستكمال الإجراءات بحقه.

وأوضحت المصادر أن بعض الأهالي طالبوا بإيداع هذا الشخص مستشفى الصحة النفسية بعدما بدرت منه بعض الاعتداءات البسيطة في وقت سابق.