في انقلاب مفاجئ.. خلفان والبذيء المزروعي يحولان “الجارالله” لـ”مسخرة” تويتر بسبب تغريدة تخص أمير قطر
تعرض الكاتب الكويتي المعروف باتباعه لخط السياسة السعودية، لإحراج شديد بين متابعيه على تويتر بعد اتضاح كذبه ونقله عن مصادر مزعومة أن أمير قطر سيحضر قمة الخليج بالرياض وهو مالم يحدث وجعله محل سخرية واسعة.
وكان “الجارالله” زعم في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) أن موفدا من الكويت زار قطر، وهناك احتمال أن يصل أمير قطر الكويت ويتوج هو والامير صباح إلي الرياض.
وتابع:”هذا ماتقول مصادرنا الرياض امام احتفاليه مهمه وأمام عودة لقرارات مجلس التعاون وبشكل جماعي”
كما زعم الجارالله في تغريدة أخرى لحبك السيناريو الخيالي الذي أتى به:”الاستعدادات في السفارة القطرية في الرياض تعطي انطباع أن الامير تميم سيلبي دعوه الرياض لحضور قمه الاربعين الخليجي”
وبعد انتهاء القمة الخليجية وعدم حضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتمثيل الشيخ ناصر بن عبدالله للدوحة تعرض الكاتب الكويتي لموجة سخرية واسعة من قبل متابعيه.
إلا أن اللافت في الأمر هو دخول نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان المقرب من ابن زايد، والمغرد الإماراتي البذيء حمد المزروعي على خط السخرية من أحمد الجارالله.
ووصف ناشطون انقلاب المغردين الإماراتيين المقربين من محمد بن زايد على الجارالله، بأنه ناتج عن تغير موقف الكاتب الكويتي ومدحه قطر ودعوته للمصالحة على خلاف تغريداته في بداية الأزمة التي اتسمت بهجوم حاد ضد قطر وقاداتها.
واختتم قادة مجلس التعاون الخليجي قمتهم الأربعين في الرياض بالتأكيد على أهمية تماسك ووحدة دول المجلس، وعلى ضرورة التكامل العسكري والأمني بينها وفقا لاتفاقية الدفاع المشترك.
وعززت القمة الخليجية، التي انعقدت في العاصمة السعودية الرياض، وفق العديد من المراقبين، من التوقعات باقتراب حل الأزمة الخليجية، القائمة بين قطر وجيرانها الخليجيين، منذ أكثر من عامين، وتشهد حصارا من قبل دول خليجية ثلاث، هي السعودية والإمارات والبحرين بجانب مصر للدوحة، منذ يونيو 2017، بعد أن كانت قد اتهمتها بدعم وتمويل الإرهابيين وهي تهمة نفتها الدوحة.
وكان مراقبون قد وصفوا الأجواء، التي عقدت فيها قمة الأربعاء بالرياض، بأنها أجواء تصالحية، في حين أكد البيان الختامي لها، على أن التحديات التي تمر بها المنطقة، تؤكد أهمية تعزيز آليات التعاون بين دول المجلس، مشددا على أن الهدف الأعلى للمجلس، هو تحقيق التكامل والترابط بين دوله.