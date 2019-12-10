في انقلاب مفاجئ.. خلفان والبذيء المزروعي يحولان “الجارالله” لـ”مسخرة” تويتر بسبب تغريدة تخص أمير قطر

تعرض الكاتب الكويتي المعروف باتباعه لخط السياسة السعودية، لإحراج شديد بين متابعيه على تويتر بعد اتضاح كذبه ونقله عن مصادر مزعومة أن أمير قطر سيحضر قمة الخليج بالرياض وهو مالم يحدث وجعله محل سخرية واسعة.

وكان “الجارالله” زعم في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) أن موفدا من الكويت زار قطر، وهناك احتمال أن يصل أمير قطر الكويت ويتوج هو والامير صباح إلي الرياض.

موفد من الكويت زار قطر وهناك إحتمال أن يصل أمير قطر الكويت ويتوجهه



هو وسمو الامير الشيخ صباح إلي الرياض هذا ماتقول مصادرنا الرياض امام



إحتفاليه مهمه وأمام عوده لقرارات مجلس التعاون وبشكل جماعي — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) December 10, 2019

وتابع:”هذا ماتقول مصادرنا الرياض امام احتفاليه مهمه وأمام عودة لقرارات مجلس التعاون وبشكل جماعي”

كما زعم الجارالله في تغريدة أخرى لحبك السيناريو الخيالي الذي أتى به:”الاستعدادات في السفارة القطرية في الرياض تعطي انطباع أن الامير تميم سيلبي دعوه الرياض لحضور قمه الاربعين الخليجي”

الاستعدادات في السفاره القطريه في الرياض تعطي إنطباع أن الامير تميم



سيلبي دعوه الرياض لحضور قمه الاربعين الخليجي تميم الرجل القوي



في الدوله القطريه والتي ستشهد متغيرات كثيره لجهه علاقاتها الاقليميه



وعلاقاتها الخليجيه الايام القادمه ستشهد تواصل إقليمي خليجي مهم — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) December 9, 2019

وبعد انتهاء القمة الخليجية وعدم حضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتمثيل الشيخ ناصر بن عبدالله للدوحة تعرض الكاتب الكويتي لموجة سخرية واسعة من قبل متابعيه.

هههههههه ارجع نام يا جارالله وخلك محايد زي الامير الحكيم — Bolivard S 1234 (@bolivard_s) December 10, 2019

بومشعل

مصادرك ضعيفه — يعقوب. (@Gg5k0kHD2MnQBi5) December 10, 2019

اتوقع النت عندهم بطيء..كتبها امس و وصلت اليوم — Abdulla A Belshalat (@belshalat_a) December 10, 2019

إلا أن اللافت في الأمر هو دخول نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان المقرب من ابن زايد، والمغرد الإماراتي البذيء حمد المزروعي على خط السخرية من أحمد الجارالله.

ووصف ناشطون انقلاب المغردين الإماراتيين المقربين من محمد بن زايد على الجارالله، بأنه ناتج عن تغير موقف الكاتب الكويتي ومدحه قطر ودعوته للمصالحة على خلاف تغريداته في بداية الأزمة التي اتسمت بهجوم حاد ضد قطر وقاداتها.

ما صار…😂😂 — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 10, 2019

حبيبي ابو مشعل ضيفوني في القروب انته والمصدر 😂 … https://t.co/9HwD6sYkYg — حمد المزروعي (@uae_3G) December 10, 2019

واختتم قادة مجلس التعاون الخليجي قمتهم الأربعين في الرياض بالتأكيد على أهمية تماسك ووحدة دول المجلس، وعلى ضرورة التكامل العسكري والأمني بينها وفقا لاتفاقية الدفاع المشترك.

وعززت القمة الخليجية، التي انعقدت في العاصمة السعودية الرياض، وفق العديد من المراقبين، من التوقعات باقتراب حل الأزمة الخليجية، القائمة بين قطر وجيرانها الخليجيين، منذ أكثر من عامين، وتشهد حصارا من قبل دول خليجية ثلاث، هي السعودية والإمارات والبحرين بجانب مصر للدوحة، منذ يونيو 2017، بعد أن كانت قد اتهمتها بدعم وتمويل الإرهابيين وهي تهمة نفتها الدوحة.

وكان مراقبون قد وصفوا الأجواء، التي عقدت فيها قمة الأربعاء بالرياض، بأنها أجواء تصالحية، في حين أكد البيان الختامي لها، على أن التحديات التي تمر بها المنطقة، تؤكد أهمية تعزيز آليات التعاون بين دول المجلس، مشددا على أن الهدف الأعلى للمجلس، هو تحقيق التكامل والترابط بين دوله.