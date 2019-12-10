القمة الخليجية بالرياض انتهت قبل أن تبدأ.. نصف ساعة شملت جلسة سرية مغلقة بطلب من الملك سلمان وهذه التفاصيل

في مشهد غير معتاد لفت انتباه الكثيرين أعلنت القمة الخليجية الـ 40، الثلاثاء، البيان الختامي لها بعد نحو 30 دقيقة على انطلاقها، في أقصر القمم منذ أزمة التي اندلعت منتصف 2017، وفق رصد لما بثه الإعلام السعودي.

وألقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، كلمته التي تضمنت رسائل متعلقة بأهمية التكاتف في مواجهة أزمة المنطقة وتهديدات إيران.

وعقب الكلمة القصيرة التي لم تتجاوز 5 دقائق، دعا العاهل السعودي إلى جلسة مغلقة.

لاجديد في #القمه_الخليجيه_40



نفس الكلام الذي يتم ترديده في كل قمه



إلا شيء واحد



وهو النيه والكلمه الصادقه



لدى امير الانسانيه



ابو الخليج كله امير الكويت



الشيخ صباح الاحمد حفظه ﷲ ورعاه



عندما قال 👇🏼 pic.twitter.com/iZGUCnVXWR — صوت الفجر – قطر (@suotalfajer) December 10, 2019

وبعد نحو 30 دقيقة، عادت المحطات السعودية، لبث كلمة عبداللطيف الزياني، أمين عام مجلس التعاون، التي قالوا إنها البيان الختامي للمجلس.

قبل أن يعلن العاهل السعودي، انتهاء القمة عقب نهاية تلاوة البيان الذي تطرق لقضايا بينها أهمية وحدة الصف الخليجي.

🎥| خادم الحرمين الشريفين يؤكد:



"نحن نتعاون على البر والتقوى ويدنا وحدة في كل وقت، واجتماعاتنا هذه تثبت موقفنا وتجعلنا دائمًا متعاونين ونتحدث مع بعضنا بكل صراحة".



"الرسالة وصلت " 🇸🇦#القمه_الخليجيه #القمه_الخليجيه_40 pic.twitter.com/BPky43FwQM — عناد العتيبي 🇸🇦 (@ENAD_Alotaibi) December 10, 2019

وشهدت القمة الخليجية منذ إعلان انطلاقها حتى انتهائها نحو 54 دقيقة، وفق رصد لما بثته فضائية “الإخبارية” السعودية الرسمية من أنباء عاجلة للبدء والانتهاء.

#القمه_الخليجيه_40

خليجنا واحد وشعبنا واحد يعيش يعيش

الله أكبر ياخليجاً ضمنا الله أكبر

🇰🇼 🇶🇦 🇴🇲 🇸🇦 🇧🇭 🇦🇪 pic.twitter.com/Z26reNn48q — 🇸🇦 الجيش السعودي الاعلامي 🇸🇦 (@ksa_forces1) December 10, 2019

وظاهرة القمم القصيرة تتكرر للمرة الثانية، سبقتها قمة قصيرة عقب الأزمة الخليجية في 2017، امتدت لنحو 75 دقيقة

وشهدت القمة الـ38، في الكويت، في ديسمبر / كانون أول 2017، أرقام قياسية، حيث حضرها، قائدا الكويت وقطر، ونائبا رئيس وزراء البحرين وسلطنة عمان، ووزيرا خارجية السعودية والإمارات.

وانتهت إلى تأكيد على دعم المجلس وتماسكه ووحدته، وجاء اختتام أعمالها بعد حوالي 75 دقيقة، وكانت أول قمة بعد اندلاع أزمة قطع السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر، ثم فرض “إجراءات عقابية” ضدها، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.