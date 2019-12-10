“شاهد” استقبال حار من الملك سلمان شخصياً لـ” رئيس وزراء قطر” لحظة وصوله الرياض

استقبل ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، الذي وصل العاصمة الرياض لحضور القمة الخليجية.

وجاء الاستقبال في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض، حيث صافح العاهل السعودي الوفد الرسمي المرافق لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر.

#عاجل#خادم_الحرمين_الشريفين يستقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري، في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بـ #الرياض، لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.#القمة_الخليجية_40 #واس pic.twitter.com/7NTxpTEY1r — واس الأخبار الملكية (@spagov) December 10, 2019

وتعقد قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض، وسط حديث عن احتمال حدوث انفراجات في الأزمة مع قطر، حيث كشف وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مؤخرا عن مفاوضات بين بلاده والسعودية فيما يتعلق بالأزمة.

وكان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، قد وجه في الأسبوع الماضي دعوة شخصية لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني للمشاركة في القمة، إلا أن الأخير قرر الغياب وأوفد رئيس وزرائه لحضور قمة الرياض.

وشارك وفد قطري في الاجتماع التحضيري للقمة الخليجية في الرياض، وحضر اجتماعا عقدته لجنة صياغة مشاريع القرارات والتوصيات للدورة الـ 145 للمجلس الوزاري للقمة الخليجية الـ40، وفق ما أوردته وكالة الأنباء القطرية “قنا”.

ولزمت الدوحة الصمت حول احتمال حضور أمير البلاد للقمة الخليجية في الرياض، ولم تفصح عن نية الأمير تميم بن حمد آل ثاني التغيب عن هذه القمة إلا قبل بضع ساعات من انطلاق أعمالها برئاسة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.

وفي وقت سابق الإثنين، وصل وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي إلى السعودية، ليترأس وفد بلاده في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الخليجية. وفق وكالة الأنباء القطرية

ورسميا، لم تعلن دول مجلس التعاون حتى الساعة من سيمثلها في القمة التي تستضيفها السعودية بدلا من الإمارات.

وتكتسب القمة الخليجية، التي تستضيفها الرياض في 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أهمية كبيرة في ظل الآمال الكبيرة المُعلقة عليها لوضع حد للأزمة التي عصفت بمجلس دول التعاون الخليجي وهزت أركانه بشدة.

وفي 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تلقّى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لحضور القمة، عن طريق الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.

وتحدثت تقارير خلال الأسابيع القليلة الماضية، عن انفراجة قريبة بالأزمة الخليجية، بعد فرض حصار شامل على قطر من قِبل السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، منذ عام 2017، بدعوى دعم الإرهاب وهو ما نفته الدوحة بشدة، معتبرةً أنه للسيطرة على قرارها السيادي.