بعد أن سلم أعضاء المنتخبين جوائزهم بابتسامة عريضة.. هذا ما قاله أمير قطر عن البحرين بعد فوزها في “كأس الخليج 24”

أعرب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، عن سعادته الكبيرة بمشاركة “الأشقاء” في بطولة كأس الخليج 24، التي انتهت أمس الاحد، في العاصمة الدوحة، بمشاركة منتخبات الدول الخليجية إلى جانب اليمن والعراق، في عرس خليجي تتوجت خلاله البحرين بكأس الخليج بعد تغلبها على السعودية بهدف وحيد.

وقال الشيخ تميم في تغريدة رصدتها “وطن” معلقاً على الفرحة الخليجية عقب فوز البحرين قائلاً :” سعدنا بمشاركة الأشقاء في بطولة #كأس_الخليج_٢٤ التي عشنا معها أياما رائعة “، مضيفاً :” هنيئا للبحرين الفوز باللقب وحظا أوفر للفرق الأخرى. فخورون بنجاح البطولة وكل الشكر والتقدير لكل من شارك في تنظيمها “.

سعدنا بمشاركة الأشقاء في بطولة #كأس_الخليج_٢٤ التي عشنا معها أياما رائعة. هنيئا للبحرين الفوز باللقب وحظا أوفر للفرق الأخرى. فخورون بنجاح البطولة وكل الشكر والتقدير لكل من شارك في تنظيمها. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) December 8, 2019

وسلم الامير تميم بن حمد شخصياً، المنتخب البحريني كأس البطولة، إلى جانب تسليمه أعضاء المنتخب السعودي جوائز عينية بعد الفوز التاريخي الذي حققته البحرين في خليجي 24.

ومن جانبه واسى الشيخ جوعان بن حمد، شقيق أمير قطر، المنتخب السعودي بعد خسارته أمام البحرين في خليجي 24، قائلاً في تغريدة رصدتها “وطن”، “هارد لك للمنتخب السعودي الشقيق وجماهيره “.

وأضاف الشيخ جوعان قائلاً :” قدم الأخضر بطولة رائعة بعناصر ممتازة قادرة على التميز في قادم البطولات، نتمنى لكم التوفيق ونشوفكم إن شاء الله في كأس العالم في قطر 2022 “.

هارد لك للمنتخب السعودي الشقيق وجماهيره ..

قدم الأخضر بطولة رائعة بعناصر ممتازة قادرة على التميز في قادم البطولات، نتمنى لكم التوفيق ونشوفكم إن شاء الله في كأس العالم في قطر 2022 ..#البحرين_السعوديه #خليجي24 pic.twitter.com/YpEDsSukLu — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) December 8, 2019

وأهدر “الأخضر” السعودي فرصة ذهبية لأخذ الأسبقية في وقت مبكر من المباراة النهائية؛ بعدما أهدر لاعب الوسط ركلة جزاء في الدقيقة الـ12، ارتطمت بالقائم ثم أكملت طريقها خارج الخشبات الثلاث.

وفشل “الأخضر” السعودي في التتويج بلقبه الخليجي للمرة الرابعة في تاريخه، والأولى منذ 16 عاماً عندما فاز بلقب نسخة 2003.

وتُقام “كأس الخليج” مرةً كل عامين في دول الخليج العربية، وأقيمت أول نسخة منها في عام 1970 بمملكة البحرين.

وتُعد الكويت صاحبة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة الخليجية بواقع 10 ألقاب، مقابل 3 لكل من قطر والسعودية والعراق، في حين ظفرت عُمان والإمارات باللقب في مناسبتين، فيما سجلت البحرين حضورها ضمن سجل الأبطال بلقب أول.