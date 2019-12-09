لا أستطيع السفر إلى سلطنة عُمان ثم قطر.. “استمع” مكالمة بين شقيق الأمير تميم وشيخ بحريني تشعل مواقع التواصل

تداول ناشطون بموقع التواصل تويتر مكالمة مسجلة لاقت تفاعلا واسعا نشرها شقيق أمير قطر، خليفة بن حمد آل ثاني، بين أخيه ممثل أمير قطر، جاسم بن حمد آل ثاني، ورئيس الاتحاد البحريني سابقا عيسى بن راشد آل خليفة، بعد فوز “الأحمر” بلقب كأس الخليج 24 في قطر.

ونشر الشيخ خليفة تغريدة على حاسبه بتويتر رصدتها (وطن) تضمنت تسجيل المكالمة وعلق عليها قائلا: “مشاعر الأخوة الخليجية تتمثل في هذه المكالمة بين سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني وسعادة الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة”.

مشاعر الأخوة الخليجية تتمثل في هذه المكالمة بين سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني وسعادة الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة pic.twitter.com/vH3rXmojbx — خليفة بن حمد (@KHK) December 9, 2019

وتضمنت المكالمة تهنئة من قبل الأمير القطري للشيخ البحريني بمناسبة فوز منتخب بلاده بلقب كأس الخليج للمرة الأولى في تاريخه على حساب السعودية.

بالمقابل، عبر الشيخ عيسى بن راشد عن شكره وامتنانه لقطر على استضافة البطولة مشيرا إلى أن الجماهير البحرينية شعرت بالسعادة في الدوحة وكانت تغني وتحتفل.

من جانبه، دعا شقيق أمير قطر الشيخ البحريني لزيارة قطر، ليؤكد له الأخير أن صحته لا تسمح له بالسفر إلى عُمان أو الكويت ثم قطر، ويؤكد له الأول أنه سيعامل معاملة خاصة.

وقال الشيخ جاسم بن حمد خلال الاتصال إن الجماهير القطرية فرحت لفوز البحرين باللقب الخليجي وكأن منتخب بلادها من حقق اللقب.

وحققت البحرين لقبها الخليجي الأول، الأحد، بعد الفوز على السعودية بهدف نظيف في نهائي “خليجي 24” والذي استضافته قطر.