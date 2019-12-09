عيسى بن راشد
عيسى بن راشد
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لا أستطيع السفر إلى سلطنة عُمان ثم قطر.. “استمع” مكالمة بين شقيق الأمير تميم وشيخ بحريني تشعل مواقع التواصل

كتب خاص "وطن"
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تداول ناشطون بموقع التواصل تويتر مكالمة مسجلة لاقت تفاعلا واسعا نشرها  شقيق أمير ، آل ثاني، بين أخيه ممثل أمير ، جاسم بن حمد آل ثاني، ورئيس الاتحاد البحريني سابقا آل خليفة، بعد فوز “الأحمر” بلقب كأس الخليج 24 في .

ونشر الشيخ خليفة تغريدة على حاسبه بتويتر رصدتها (وطن) تضمنت تسجيل المكالمة وعلق عليها قائلا: “مشاعر الأخوة الخليجية تتمثل في هذه المكالمة بين سمو وسعادة الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة”.

وتضمنت المكالمة تهنئة من قبل الأمير القطري للشيخ البحريني بمناسبة فوز منتخب بلاده بلقب كأس الخليج للمرة الأولى في تاريخه على حساب .

بالمقابل، عبر الشيخ عيسى بن راشد عن شكره وامتنانه لقطر على استضافة البطولة مشيرا إلى أن الجماهير البحرينية شعرت بالسعادة في الدوحة وكانت تغني وتحتفل.

من جانبه، دعا شقيق الشيخ البحريني لزيارة قطر، ليؤكد له الأخير أن صحته لا تسمح له بالسفر إلى عُمان أو الكويت ثم قطر، ويؤكد له الأول أنه سيعامل معاملة خاصة.

وقال الشيخ جاسم بن حمد خلال الاتصال إن الجماهير القطرية فرحت لفوز باللقب الخليجي وكأن منتخب بلادها من حقق اللقب.

وحققت البحرين لقبها الخليجي الأول، الأحد، بعد الفوز على السعودية بهدف نظيف في نهائي “خليجي 24” والذي استضافته قطر.

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