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لن تصدّقوا السبب.. عروس إماراتية تصدم عريسها وتطلب الطلاق بعد أيام قليلة من زفافها!

كتب وطن
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تفاجأ إماراتي بعد مرور أيام على زفافه بخطاب من تطلب فيه زوجته الطلاق لسببٍ صادم.

وأفاد الخطاب للزوج العشريني، أن زوجته تريد الطلاق منه بسبب عدم انصياعه لرغبتها في أن يشتري لها “حقيبة ماركة”.

ورفض الزوج طلب زوجته متذرعاً بأنه ما زال يسدد نفقات وتكاليف الزواج والسفر إلى الخارج، فضلاً عن توفير متطلبات المعيشة، بعد أن أصبح مسؤولاً عن بيت وأسرة، مما قد لا يمكنه من تلبية كل المطالب، لا سيما الكماليات على الأقل خلال الشهور الأولى من الزواج.

ولم تفلح الجهود في الصلح بعد أن وصل الخلاف إلى محكمة الأسرة بدبي، مع تصميم الزوجة على الطلاق بكل بساطة، وبرغم أن السبب يبدو غير جوهري، فإنها اعتبرت أن عدم انصياعه لرغبتها ينم عن بخل قد لا تستطيع التعايش معه مستقبلاً، خاصة بعد أن تنجب أطفالاً.

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