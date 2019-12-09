فيديو مرعب من لبنان .. انظر للسيول كيف جرفت امرأة لعشرات الأمتار!!

تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي فيديو صادم ومرعب من لبنان، لامرأة جرفتها السيول بطريقة مخيفة في العاصمة بيروت، حيث تعرّضت البلاد لأمطارٍ غزيرة الإثنين.



ونجح الشبان في إنقاذ المرأة التي جرفتها السيول.

شبان ينجحون في إنقاذ امرأة جرفتها السيول بطريقة مخيفة في العاصمة اللبنانية #بيروت pic.twitter.com/Y11DDcmjgk — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 9, 2019

وأغرقت الأمطار الغزيرة والسيول، الاثنين، منطقتي الجناح – السان سيمون والسلطان إبراهيم بمدخل بيروت الجنوبي، وتحولت الطرق إلى بحيرات من المياه، ودخلت السيول إلى المنازل والمحال التجارية، وأغرقت السيارات بالكامل.



وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن “مياه الأمطار في منطقة الجناح السان سيمون اختلطت بمياه الصرف الصحي التي فاضت عبر المجاري التي لم تعد تستوعب الكم الهائل من كمية المياه”.



وشهدت مكاتب عدة بمطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة بيروت تسرباً للمياه، وكذلك الأمر في صالتي الوصول والمغادرة.



وأدى تجمع مياه الشتاء بشكل كثيف على الطريق المخصصة للسيارات أمام قاعة الوصول الخارجية إلى إعاقة حركة السيارات لبعض الوقت، وتعمل فرق الصيانة على معالجة الموضوع.



يشار إلى أن هذه المشاهد الكارثية تتكرر كل عام مع تساقط الأمطار الغزيرة بسبب إهمال الجهات المعنية وعدم التحرك لإيجاد حلول جذرية للموضوع، سواء في العاصمة بيروت أو حتى في مناطق الشمال والجنوب وغيرها من المناطق.