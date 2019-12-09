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في السعودية.. طالب ثانوي طعن مدرسه بالسكين حتى أغرقه في دمائه داخل المدرسة.. والسبب صادم!

كتب وطن
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في حادث صادم أثار جدلا واسعا بمواقع التواصل في ، اعتدى طالبٌ في إحدى مدارس مكتب تعليم “المظيلف” التابع لتعليم محافظة القنفذة، صباح اليوم الاثنين، بالطعن على معلم بسلاح أبيض كان بحوزته.

وأصاب الطالب، المعلم في فخذه الأيمن وذلك على خلفية خلاف نشب بينهما، قبل أن يبلغ مدير المدرسة الجهات المختصة ويُلقى القبض على الطالب للتحقيق معه ومعرفة دوافع الاعتداء.

من جانبها أصدرت إدارة تعليم القنفذة بياناً صحفياً بالواقعة قالت فيه “شكلت إدارة تعليم القنفذة لجنة للتحقيق في واقعة اعتداء أحد طلاب المرحلة الثانوية على أحد المعلمين أثناء الإشراف اليومي حيث ستتولى التحقيق في القضية”.

وتابع البيان “اطمأن سعادة مدير التعليم في اتصال هاتفي على المعلم مؤكدا حرصه على أن كافة الإجراءات ستتخذ لحفظ حق المعلم وعدم تكرار مثل هذه الواقعة علماً بأن المعلم تنازل عن الطالب بعد الحادثة مباشرةً بتواجد ولي أمر الطالب”.
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