ضاحي خلفان
ضاحي خلفان
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ضاحي خلفان يثير سخرية واسعة.. “ضرب المندل” وكشف عن استراتيجية قطر المقبلة: ستذكرون ما أقول لكم

كتب خاص "وطن"
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أثار  نائب رئيس شرطة دبي الفريق موجة سخرية واسعة بين متابعيه بعد عودته لطرح توقعاته الخيالية الغير مستندة لأي دليل أو معلومة.

وفي تغريدة جديدة هاجم فيها زعم “خلفان” وفق ما رصدته (وطن) أن استراتيجية المقبلة لمجلس التعاون هي “محاولة تفكيك التحالف العربي ليس إلا وستذكرون ما اقول لكم.”

التغريدة التي وضعت خلفان تحت نيران التعليقات الساخرة والردود اللاذعة، حيث استنكر ناشطون توقعاته التي وصفوفها بـ”الخزعبلية” والكيدية ضد قطر تزامنا مع أنباء الخليجية الثنائية التي ترعاها بين الدوحة والرياض.

وبالأمس أثارت تغريدات جديدة لنائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان عن المصالحة الخليجية، جدلا واسعا بتويتر بسبب تغير نبرته وتأييده للصلح رغم مطالبته بغزو قطر في بداية الأزمة.

وتمنى “خلفان” في تغريداته بتويتر أن تكون المصالحة صادقة بين كل الأطراف، حسب وصفه.

وتابع وفق ما رصدته (وطن) مهاجما قطر ولكن بنبرة هادئة مختلفة مختلفة:” التخلي عن جماعة الاخوان والتخلي عن تأييد المليشيات والمتمردين  مطلب على الجميع على قطر وغير قطر لكن قطر لأنها متورطة فعلا بدعمهم ترى انها هي المعنية.”

وقال ضاحي خلفان في تغريدة أخرى مباركا المصالحة الخليجية:” هذه السياسة اذا اقلعت عنها قطر وانتهجت سياسة الحكمة لا شك انها ستكون مقدرة في الوسط العربي الذي امسى يحمل الكثير من الانتقادات ضد قطر.”

وفي وقت سابق، كشف وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن أن بلاده تجري مباحثات مع حول الأزمة الخليجية، معرباً عن أمله بأن تثمر هذه المباحثات عن نتائج إيجابية.

وقال الوزير القطري: “انتقلنا من طريق مسدود في الأزمة الخليجية إلى الحديث عن رؤية مستقبلية بشأن العلاقة”.

ولفت بن عبد الرحمن إلى أن “المباحثات لم يعد الحديث فيها يدور عن المطالب 13 التعجيزية والمفاوضات تبتعد عنها”.

وأكد أن “شؤون قطر الداخلية لن تكون محل تفاوض مع أي طرف”، مضيفا: “لدينا سياستنا المستقلة”.

وتحدثت تقارير خلال الأسابيع القليلة الماضية، عن انفراجة قريبة بالأزمة الخليجية، بعد فرض حصار شامل على قطر من قِبل السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى ، منذ عام 2017، بدعوى دعم الإرهاب وهو ما نفته الدوحة بشدة، معتبرةً أنه للسيطرة على قرارها السيادي.

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