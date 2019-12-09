شيخة قطرية تسخر من شروط دول الحصار الـ”13″ لإتمام المصالحة وهذا ما قالته فجلطت المزايدين على صمود قطر

سخرت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني، من الشروط الـ”13″ التي وضعتها دول الحصار “السعودية الامارات البحرين” ومن خلفهم “مصر”، أمام قطر “الصغيرة جداً” بنظرهم لإتمام المصالحة الخليجية.

وقالت الشيخة مريم آل ثاني في تغريدة رصدتها “وطن”، ( اعتقدت #دول_الحصار أن الشروط الـ13 التي وضعتها أمام #قطر للمصالحة بأنها شروط “تعجيزية”، ولكن في الحقيقة أن هذه الشروط لم تعجز سواهم! ).

اعتقدت #دول_الحصار أن الشروط الـ13 التي وضعتها أمام #قطر للمصالحة بأنها شروط "تعجيزية"، ولكن في الحقيقة أن هذه الشروط لم تعجز سواهم! — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) December 9, 2019

تغريدة الشيخة القطرية أثارت الذباب الالكتروني الذي جن جنونه وحاول اللعب على وتر زيارة وزير الخارجية القطري للرياض ورضوخ الدوحة لمطالب السعودية، بينما أيد الكثيرين ما قالته الشيخة مريم آل ثاني حسب ما رصدت “وطن” من تعليقات.

يبلوها ويشربو مائها — ساره مانع الخولاني (@sara974m) December 9, 2019

الان خضعو ويبون يخرجون بقليل من ماء الوجه

يبون القمه الخليجية تكون بالرياض عشان يكذبون ع شعوبهم انهم اخضعو #قطر وصار #الحل_في_الرياض



والحقيقه #الحل_في_الوجبة او #الكويت ان شاء الله — سلطان ابو السلاطين 👑❤️ (@Master07331428) December 9, 2019

لا اظن انهم ظنوا انها تعجيزيه

بل بكل جديه ارادوا اخضاع قطر



ولكن بصمود وبتلاحم شعب قطر وقيادتها

خابت آمالهم وفشلت مخططاتهم — 🇱🇾 عبدالله بن مصيقر 🇾🇪 (@AjMrseaPrim5fLk) December 9, 2019

حقا رب ضارة نافعة — Mohammed Abdulmajeed (@M_A_Mageed) December 9, 2019

خلاص يا شيخه ذبحتي عبدالخالق بيجي مره ثانيه ويقول كوني عاقلة في تعليقاتك😂😂😂😂 — Bu tamim (@TamimAlbani) December 9, 2019

بما ان قطر قدمت تنازلات وتحاول اثبات ولائها للرياض اظن ان الرياض ستتغاظى عن الشروط ال13 واذا قطر فوتت عليها هذه الفرصه، اذا دع ايران وتركيا تستعبد نظامكم — W5R (@W5R16) December 9, 2019

وتسود هذه الأيام اجواء تصالحية تقودها الكويت وسلطنة عمان بهدف تقريب وجهات النظر بين الدوحة ودول الحصار، وهو الامر الذي أقر به وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن، مشيراً إلى أن مفاوضات جرى بين الدوحة والرياض في هذا الاطار لكنه لفت أيضاً إلى أن الحديث لم يدر عن المطالب الـ13 التعجيزية لعودة العلاقات مع الدوحة، وأن المفاوضات تبتعد عنها.

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وفي السياق ذاته كشفت مصادر مطلعة على سير المفاوضات لإتمام المصالحة الخليجية، عن أن حل الخلاف الخليجي لا يزال بحاجة إلى اتفاق على رؤية مستقبلية مشتركة للعلاقات بين السعودية وقطر، متمنية حصول ذلك بلا أي عوائق.

وأضافت المصادر بحسب صحيفة “القبس” الكويتية أن مسؤولين سعوديين وقطريين تباحثوا وأزالوا مؤخرا بعض أبرز أسباب الخلاف التي أدت إلى تصاعد وتيرة الأزمة، مشيدة بالمساعي التي بذلتها الكويت في هذا الاتجاه لطي ملف الخلاف ولم الشمل الخليجي.

وعن القمة الخليجية التي ستعقد في العاصمة السعودية الرياض، قالت المصادر إنها خطوة إيجابية لحل الخلاف لكنها ستتعلق بمسيرة “الخليجي” ودعمها وأهم التحديات التي تواجه المنطقة أمنيا وسياسيا، وضرورة التكاتف والتعاون لمواجهتها.

وعن مشاركة دول الخليج على أعلى المستويات في هذه القمة، خصوصا حضور أمير قطر، قالت المصادر إن هذا الأمر لم يتأكد حتى الآن ومشاركة من ينوب عنه واردة أيضا.